Красива та ювелірна робота: Сили спеціальних операцій ефектно підірвали колону окупантів

28 березня 2022 , 22:41
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Джерело:

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Інколи для того, щоб знищити ворога, не обов'язково вступати з ним у вогневий контакт. Можна влаштувати засідку.

Принцип такої роботи та її ефективний результат продемонстрували бійці Сил спеціальних операцій ЗС України

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Вони влаштували засідку на колону ворожої техніки. І коли вона опинилася в потрібному місці, підірвали її.

Керівництво ССО відзначило, що це чудовий приклад засідки, адже:

  • дистанційний керований підрив колони;
  • мінімальний ризик через відсутність прямого вогневого контакту;
  • значні втрати у противника.

Відео знищення ворожої техніки

 

Автор: Ігор Саджениця