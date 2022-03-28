Красива та ювелірна робота: Сили спеціальних операцій ефектно підірвали колону окупантів

Інколи для того, щоб знищити ворога, не обов'язково вступати з ним у вогневий контакт. Можна влаштувати засідку.

Принцип такої роботи та її ефективний результат продемонстрували бійці Сил спеціальних операцій ЗС України

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Вони влаштували засідку на колону ворожої техніки. І коли вона опинилася в потрібному місці, підірвали її.

Керівництво ССО відзначило, що це чудовий приклад засідки, адже:

дистанційний керований підрив колони;

мінімальний ризик через відсутність прямого вогневого контакту;

значні втрати у противника.

Відео знищення ворожої техніки