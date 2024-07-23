У Краснодарському краї Росії прилетіло в порт "Кавказ" і залізничний пором

Росіяни заявили про атаку БпЛА на порт "Кавказ" у Краснодарському краї. У мережі пишуть, що під ударом також опинився пором.

Спершу про приліт у порт "Кавказ" повідомило видання "Кримський вітер". Згодом атаку підтвердив і голова Кубані.

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Що відомо про атаку на порт "Кавказ"

Про атаку на порт стало відомо зранку 23 липня. Місцеві жителі повідомили про пожежу. Також писали, що в бік порту виїхало багато автомобілів швидкої допомоги та пожежники.



Скриншот з російського пабліка

Цікаво, що повідомлення про приліт у порт в російських пабліках активно видаляли. Згодом приліт по порту підтвердив і голова Кубані Вєніамін Кондратьєв, заявивши, що "Кавказ" атакували українські БпЛА. Також, за його словами, нібито є постраждалі та загиблий.

Цього ранку безпілотниками було атаковано поромне судно в порту "Кавказ". Нині на місці працюють екстрені служби. Займання локальне, загрози розповсюдження вогню немає. На жаль, серед членів екіпажу та співробітників порту є постраждалі та загиблий,

– заявив він.

Інших подробиць про цю атаку наразі немає. Українська сторона поки що не коментувала ситуацію.