Сила російської ППО: у мережі показали "секретну зброю" окупантів під Москвою

У Росії розуміють, що з кожним днем невідомих дронів, які летять на Москву, ставатиме лише більше. Тож вже шукають способи, як боронити небо над столицею та її околицями.

Ми ж можемо дуже подякувати самим росіянам. Вони активно викладають у мережу те, що у Росії називають "ПеВеО". Якщо серйозно, то на даху однієї з багатоповерхівок уже сидять військові та чатують.

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Ставлять антидронові пости

Один із таких зафіксували у підмосковному Красногорську. Там на даху багатоповерхівки побудували антидроновий пост. Мешканці вже у захваті. Мовляв, там з'явилися засоби радіоелектронної боротьби.

Під Москвою на багатоповерхівках облаштовують антидронові пости: дивіться відео

Особливої уваги заслуговують коментарі жінки, яка зафільмувала на даху тих самих "ПеВеОшників". Сказати, що вона вражена – нічого не сказати.

Стоять якісь чуваки з дикою зброєю. Тобто зброя ця проти дронів. У них оці бліденькі штучки зверху – це щось типу якихось радарів, якихось біноклів. Там камера. Чуваки явно на стрьомі і намагаються... Он, дивіться, навіть цілиться в когось. Щось він там бачить. Сидять цілодобово у цих боксах,

– каже вона.



На посту стоїть військовий з антидроновою рушницею / Скриншот

По-перше, у нас є погані новини для цієї пані. Якщо дрон приземляють з допомогою антидронової рушниці, то він усе одно кудись падає. А отже, буде вибух, від якого ніде дітися.

По-друге, маємо підозру, що з цією пані вже мали розмову співробітники російських спецслужб. Адже вона своїм роликом просто взяла і здала одну з позицій так званої підмосковської "ПеВеО".

Рій дронів летів на Москву