Сила російської ППО: у мережі показали "секретну зброю" окупантів під Москвою
Джерело:телеграм-канал "Оперативно ЗСУ"
У Росії розуміють, що з кожним днем невідомих дронів, які летять на Москву, ставатиме лише більше. Тож вже шукають способи, як боронити небо над столицею та її околицями.
Ми ж можемо дуже подякувати самим росіянам. Вони активно викладають у мережу те, що у Росії називають "ПеВеО". Якщо серйозно, то на даху однієї з багатоповерхівок уже сидять військові та чатують.
Читайте також Росія готується протидіяти українським дронам на морі, – ЗМІ
Ставлять антидронові пости
Один із таких зафіксували у підмосковному Красногорську. Там на даху багатоповерхівки побудували антидроновий пост. Мешканці вже у захваті. Мовляв, там з'явилися засоби радіоелектронної боротьби.
Під Москвою на багатоповерхівках облаштовують антидронові пости: дивіться відео
Особливої уваги заслуговують коментарі жінки, яка зафільмувала на даху тих самих "ПеВеОшників". Сказати, що вона вражена – нічого не сказати.
Стоять якісь чуваки з дикою зброєю. Тобто зброя ця проти дронів. У них оці бліденькі штучки зверху – це щось типу якихось радарів, якихось біноклів. Там камера. Чуваки явно на стрьомі і намагаються... Он, дивіться, навіть цілиться в когось. Щось він там бачить. Сидять цілодобово у цих боксах,
– каже вона.
На посту стоїть військовий з антидроновою рушницею / Скриншот
- По-перше, у нас є погані новини для цієї пані. Якщо дрон приземляють з допомогою антидронової рушниці, то він усе одно кудись падає. А отже, буде вибух, від якого ніде дітися.
- По-друге, маємо підозру, що з цією пані вже мали розмову співробітники російських спецслужб. Адже вона своїм роликом просто взяла і здала одну з позицій так званої підмосковської "ПеВеО".
Рій дронів летів на Москву
- Зауважимо, що 18 серпня було вкрай неспокійно у Росії. Спочатку була атака дрона на Москву, а також пожежі у порту Новоросійська.
- На цьому дивні дива не закінчилися. У російських соцмережах публікували ролики. На них можна було побачити, як у напрямку Москви летів цілий рій повітряних цілей. Вони нагадували безпілотники.
- Кажуть, що їх зафіксували у небі над Серпуховим, що за 110 кілометрів від Москви. Відомо, що таких повітряних об'єктів було щонайменше 5.
- Ми не виключаємо, що момент, коли "ПеВеОшник" щось там виглядав у небі, міг бути пов'язаний з цим дивним польотом. Якщо ж ні, то вітаємо росіян із ще більшою наснагою. Адже тепер вони боятимуться навіть голубів, які пролітають повз їхні вікна.