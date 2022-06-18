Краснопільську громаду ворог поливав "Градами", було 80 прильотів, – Живицький про наслідки атак

Російські окупанти ввечері 17 червня здійснили обстріл Краснопільської громади Сумської області. На щастя, минулося без жертв.

Про це розповів очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону, передає 24 канал.

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Попри повітряні тривоги, ніч на Сумщині минула спокійно. Станом на ранок 18 червня обстрілів не було. Натомість ввечері 17 червня окупанти неодноразово обстрілювали область.

Ворог багато разів обстрілював наші громади з мінометів, гранатометів. Було 80 "приходів" з "Градів". Окупанти поливали Краснопільську громаду. Є невеликі руйнування на одному з підприємств сільськогосподарського напрямку,

– сказав Живицький.

За його словами, ворог поцілив у склади, які і так не використовувалися. Протягом 18 червня на території "прильотів" працюватимуть фахівці, які перевірятимуть, чи немає нерозірваних снарядів.

Обстріл Сумщини: головне

Раніше Живицький повідомив, що росіяни гатили Краснопільській та Миропільській громад.

Краснопільська громада

Після 15:00 залетіло два ворожих безпілотники. Один з них скинув вибуховий пристрій, інший вдалося знищити.

Після 19:00 по території громади почався мінометний обстріл з території Росії, 24 "прильотів".

Після 20:00 вороги почали артобстріл з "Градів", усього близько 80 "прильотів". Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення.

Миропільська громада

З 19:30 почався мінометний та артилерійський обстріли Миропільської громади. Загальна кількість розривів – 40, з них:

12 мін 120 міліметрів,

15 снарядів 122 міліметри,

13 снарядів– 152 міліметри.

Чи повторять росіяни наступ на Сумщину

Російські загарбники не дають спокій Сумщині, область постійно обстрілюють. Проте новий наступ окупантів малоймовірний. Про це розповів радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Ймовірність відкриття фронту на Сумщині він назвав достатньо низькою.

"Ми повинні розуміти, що у них (окупантів – 24 канал) немає війська зараз для цього. Щоб знову повномасштабно зайти з півночі нашої країни, їм потрібні достатньо великі війська і зокрема озброєння", – сказав Ростислав Смірнов.

За його словами, у разі достатньої кількості ворожих сил під Сумами зокрема – росіяни тримали б там умовну оборону та готувались. Потім до них прийшло б підкріплення разом з білоруськими військами.

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