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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Ян Валетов

      Краткий анализ новогоднего заявления Зеленского

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      За несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский.

      По поводу вчерашнего выдвижения нового кандидата в президенты. С точки зрения шоу – безупречно. С точки зрения уважения к институтам власти – дно. На пять минут раньше, на пять минут позже – и никаких вопросов! Но тут время и обстоятельства подобраны так, что не может не затронуть.

      Опять-таки, с точки зрения шоу – это круто. Все определяется эмоцией. Ненавидят – отлично. Любят – еще лучше. Трагедия, когда тебя не заметили. Все заметили? Вот и ладушки.

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      Я вам гарантирую, избирательная компания гражданина Зеленского будет удачной, шумной и бесцеремонной. Невзирая на лица, титулы, общественное положение и ссылки на моральные устои – имея в руках главную кнопку страны, 100% узнавание и отсутствие политического бэкграунда, я бы тоже особо не церемонился.

      В принципе, в политике, любви и войне правил нет. Победа все легализует. Не допускаются только прямые фальсификации, остальное, вплоть до хунты, вполне укладывается в представления о допустимом. Представляю, как смеялся Путин над муками Кучмы о третьем сроке! Общество съест все, если с рук будет кормить победитель. Если Зеленский выиграет, а шансы его на победу весьма велики, то его выдвижение станет эталонным. Проиграет, и – тогда грубым нарушением субординации.

      В любом случае, начало положено.
      Можете быть уверены, противодействие от сторонников Порошенко начнется сегодня же.
      Год выборов стартовал. С чем нас всех и поздравляю.

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      Автор: Ян Валетов
      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини політики Новини України Публікації
      Джерело: 24 Канал
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