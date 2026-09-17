Не перший такий приклад: в Офісі Президента відповіли, чи повернеться Кравченко в Україну

Ексгенпрокурор України Руслан Кравченко в ніч на 14 вересня покинув країну, заявивши згодом, що нібито перебуває у відрядженні. Це не перший випадок, коли українські високопосадовці тікають за кордон під приводом конференцій, після чого вже не повертаються.

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк у розмові з 24 Каналом нагадав приклад колишнього голови Нацбанку Кирила Шевченка, який теж казав (у 2022 році), що начебто поїхав за кордон для участі в конференції, після чого подав у відставку і в Україну не повернувся. Він мав підозру від НАБУ та згодом був оголошений у міжнародний розшук.

Кравченко виїхав з України: як сприймаються зараз його заяви

Радник ОПУ наголосив, що для нього ситуація довкола Кравченка видається дивною, оскільки якщо він мав певні матеріали проти когось (Кривоноса), то варто було дати їм процесуальний хід одразу. А не заявляти про це тоді, коли стосовно нього вже почали виникати підозри про створення вертикалі, яка впливала на колцентри (справа "Карфаген") і тим більше робити це, перебуваючи за межами України. За таких умов сказане сьогодні Кравченком, зі слів Подоляка, сприймається інакше.

Це точно антирепутаційно і для держави, і для Генеральної прокуратури, і особисто для Кравченка. Президент в цьому був абсолютно конкретний. Ця людина мала бути максимально швидко звільнена. Тобто тут немає ніяких політичних посилань. Є підозри обґрунтовані. Поки що в межах цих підозр він не фігурує, але я думаю, що, може, буде фігурувати,

– озвучив Подоляк.

Однак сьогодні є підозри від антикорупційних органів влади щодо підлеглих Кравченка, тому в цій ситуації він мав би надати все необхідне, щоб або довести щось, або спростувати, належним чином відреагувати на те, що відбувається.

Поводити себе так, що це б'є по репутації країни, тому що йому хочеться істерично, емоційно нестабільно захистити свої інтереси, і йому плювати на те, що буде стосуватись держави, інституту, в якому він працював – це взагалі за межами розуміння. Тому, я думаю, що, беручи до уваги його токсичність сьогодні, його несприйняття суспільством, всі його заяви мають практично нульову цінність,

– вважає Подоляк.

Беручи все це до відома, радник ОПУ висловив переконання, що Кравченко все ж таки залишиться на постійному проживанні за кордоном і буде доводити, що його тут нібито політично переслідували.

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До відома! Президент Володимир Зеленський 17 вересня своїм указом призначив замість звільненого Руслана Кравченка виконувачем обов'язків генерального прокурора України Антона Ковальського. Раніше він обіймав посаду очільника Хмельницької обласної прокуратури.

Повна версія інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Нового генпрокурора можуть надалі обирати за конкурсом

Європейські партнери України радять провести реформу Офісу Генерального прокурора і кажуть про те, що було б бажано провести конкурс на відбір нового очільника відомства. Відповідний законопроєкт до Верховної Ради про проведення прозорого конкурсу з залученням незалежної комісії зараз просуває низка нардепів.

Є переговорний процес з європейськими колегами щодо нашого європейського інтегративного шляху. Там є певні умови, які стосуються і правоохоронних органів, і антикорупційних, і органів типу Генпрокуратури чи прокуратури як вертикалі. В межах цих переговорів є певні домовленості. Я думаю, що депутати мають голосувати. Президент не може змінювати законодавче поле. Це прерогатива депутатів,

– пояснив Подоляк.

Президент, з його слів, може діяти у такому випадку ситуативно. Тобто зробити подання на звільнення Кравченка, відсторонити його, що президент зробив своїм указом, так само призначити виконувача обов'язки. Але у контексті законодавства народні обранці мають проголосувати за відповідні законопроєкти, які передбачатимуть зміни щодо призначення нового генпрокурора.