Посада очільника МОЗ – це електричний стілець, – Кравчук про ймовірне звільнення Степанова

У Верховній Раді нардепи збирають голоси за звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Однак ця посада наразі є скандальною у цілому світі.

Таку думку у програмі "6/9" висловила заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук. Вона пояснила, чому вважає нелогічним міняти очільника МОЗ.

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Чи варто звільняти Степанова

Кравчук наголосила, що є багато питань щодо роботи Степанова, а з перипетіями через коронавірус їх ще більше. Це зумовлено постійними переговорами щодо вакцинації та завантаженості лікарень.

Однак за словами нардепки, змінювати очільника МОЗ зараз – не дуже логічно. На її думку, єдиний виняток може бути, якщо ця людина вже працює в міністерстві.

Вона запевнила, що у такому випадку підтримала б кандидатуру Віктора Ляшка. Водночас він займається виключно коронавірусом, а очільник МОЗ – це поняття ширше.

Це (посада міністр охорони здоров'я – 24 канал) зараз електричний стілець у кожній країні. У будь-якій країні обговорюють, чому медична система була не готова до коронавірусу,

– зауважила Кравчук.

Нардепи збирають підписи за звільнення Степанова

Станом на 1 квітня 90 нардепів підписались за те, щоб провести позачергове засідання та звільнити Максима Степанова. Серед них є також 33 депутати з групи "Слуга народу".

Можливо, якби я була просто депутатом фракції – я би підписала,

– підкреслила Кравчук.

На думку Євгенії Кравчук, якщо хтось із керівництва фракції поставить свій підпис за ініціативу зміни керівництва в МОЗ – це може вплинути на рішення інших депутатів.