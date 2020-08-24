В Україні відзначають 29 річницю здобуття незалежності. 24 серпня 1991 рік було підписано Акт проголошення незалежності нашої держави. Перший президент Леонід Кравчук вважає, що ця незалежність набуде сили, коли кожна людина відчує себе незалежною у всіх відношеннях: свободі, демократії, своїх правах, матеріальному достатку.

Тобто, коли вона почне жити в умовах цивілізованої Української держави. Про це він розповів в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі.

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Леонід Кравчук пояснив, що такі речі, як створення держави, завжди відбуваються дуже важко. Політик не пам’ятає в історії випадків, щоб за одне покоління – за 25 чи 30 років – можна було б збудувати досконалу, багату, демократичну чи правову державу.

За його словами, щоб стало зрозуміліше, потрібно враховувати, з якого старту почалася розбудова незалежної України. Мовиться навіть не про економічний, а духовно-політичний стан.

Адже початок був більшовицько-партійний, де загалом цінності були зовсім інші. Нам для того, щоб жити в цивілізованому суспільстві, треба було ті цінності змінити. А зміна цінностей є зміна, як правило, людей. І треба це враховувати також,

– пояснив перший президент.

На його думку, важливо, щоб українці розуміли, треба об'єднати зусилля всіх і йти вперед разом. "На жаль, за майже 30 років такого ще не відбулося. І зараз, навіть у період найвищої складності – війна, коронавірус – такого немає", – додав він.

Перший президент зазначив, що українцям наразі не вистачає віри в те, що можна збудувати справді незалежну державу. Адже будувати завжди в сотні разів важче, ніж руйнувати, зокрема, тоталітарний режим.

Відтак, коли люди зустрічаються з такими складнощами, в багатьох опускаються руки. Вони втрачають віру, надію, піддаються песимізму.

"Тобто, це такі питання, які потрібно долати всім разом. Тут має працювати держава, засоби масової інформації – всі важелі впливу на людину. Потрібно створювати навколо людини ауру віри, перемоги, успіху. Тоді людина стає в десятки разів сильніша", – наголосив перший очільник України.

Куди привів шлях, яким Україна рухалась 29 років

Леонід Кравчук вважає, що цей шлях привів Україні не туди, куди було заплановано з самого початку. Адже ніхто не міг передбачити війни, такої жахливої корупції, бідності.

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"Думаю, що тут не тільки зовнішні фактори, але і внутрішні також. Я навіть не можу точно сказати, де більше проблем було: збоку, зовні чи всередині", – зазначив він.

Однак зауважив, що найважливіший висновок полягає в тому, що країна є і розвивається, хоч і дуже важко, долає складнощі. Але існує на карті світу як незалежна держава.

Коментар Леоніда Кравчука з нагоди 29 річниці незалежності України: відео