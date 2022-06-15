Саме Росія стане причиною масового голоду в світі Така заява України на сесії Світової організації торгівлі, яка була присвячена глобальній продовольчій безпеці.

Глобальна загроза

У наступному році світове виробництво зернових, за прогнозами Міжнародної зернової ради, складе 790 мільйонів тонн. Це – глобальний дефіцит. Вперше за десятиліття.

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Єдиний спосіб уникнути – безперешкодний експорт української продукції. 60 мільйонів тонн українського експорту – те, чого критично не вистачатиме світу.

Мова йде не про високі ціни, чи ускладнений доступ до їжі, мова йде про масовий голод в країнах "третього світу".

Близько 160 країн у Женеві мали змогу висловити свою позицію та бачення шляхів розв'язання продовольчої кризи.

Злочин

Наша позиція була проста. Росія не вперше створює штучний голод. Світ не знає, але ми нагадали шановній публіці про Голодомор в Україні 1932 – 33 років. Країна-бензоколонка несе смерть.

Україна підкреслила: єдиним можливим способом запобігти глобальному дефіциту продовольства є припинення війни та виведення російських військ з усієї території України.

Водночас прикро, що лише країни умовного англо-саксонського світу називають речі своїми іменами: війну війною, Росію – країною терористом, а причину продовольчої кризи – російська окупація та блокування українських портів.

Країни Африки надають перевагу словам "сітьюейшн", "челенджес" і якось воно так само сі стало, що ціни на зерно злетіли до небес. Все поїв клятий довгоносик… Чи це страх перед Росією, чи неспроможність зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки – мені особисто невідомо. Але очевидно, що завдань на міжнародному фронті ще багато.