Країна, що переписує історію війни: українські воїни роблять те, що здавалося неможливим

Коли закінчиться російсько-українська війна, приклади героїзму бійців ЗСУ та ТРО впишуть у військові підручники. За 42 повних доби бойових дій захисники України здійснили безліч вчинків, які здавалися всім неможливими.

Про роботу привида Києва, бійців Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки, а також інших підрозділів абсолютно точно напишуть безліч книжок. Про героїзм захисників Києва, Маріуполя та Чернігова, мирних жителів Енергодару та Херсону, Славутичу та взагалі всіх міст, в яких відбувалися проукраїнські мітинги, знімуть фільми.

Дивіться також Російські військові вели списки злочинців, які знищили українську техніку: документи

Боротьба за існування України проти підступного та добре озброєного ворога є неймовірною, оскільки навіть країни Заходу вважали, що Росії вдасться зломити супротив за кілька днів. Однак за майже півтора місяця загарбники не змогли здобути нічого, що б можна було назвати перемогою. Натомість для нашої держави кожен день успішного протистояння агресору вже міг вважатися досягненням. Але Україна не просто продовжуватиме опір, а обов'язково переможе рашистів.

Американці в шоці від того, як воюють українці

Те, в який спосіб у Генштабі спланували ведення бойових дій, а також те, як бійці ЗСУ, ТРО, Нацгвардії та інших залучених у протидію агресору підрозділів, викликає надзвичайну реакцію у західних партнерів України.

Військові експерти, генерали та всі, хто розбирається у ситуації, бачать, що українські захисники раз за разом неймовірно дивують геть усіх. Оскільки ЗСУ не просто використовує наявне озброєння надефективно, але й дуже круто застосовує його не за призначенням. І це не тільки вносить неабияку смуту в стані ворога, а й приємно шокує досвідчених американських генералів.

Удар по російському аеродрому

Першою дією, якою українське командування здивувало весь світ, був удар по російському аеродрому Міллерово. 25 лютого на територію агресора прилетіла "Точка У", яка знищила щонайменше кілька літаків терористів. З того моменту фактично Україна стала єдиною країною, яка не побоялася бити по військових об'єктах Росії.



Привіт з України / Фото MilitaryAviation

Удар по кораблю з "Градів"

У ніч з 6 на 7 березня у Чорному морі потонув новітній російський патрульний корабель "Василь Биков". Сам факт завдання удару російським морським силам вже є дуже крутим, але питання в тому, як саме бійці ЗСУ знищили окупантів – за допомогою РСЗВ "Град". Такого ще не робив ніхто у цьому світі!

Українські військові кілька діб займалися заманюванням корабля у зону дії системи, після чого завдали йому нищівного удару. За фактичної відсутності на той момент ефективних протикорабельних комплексів та ракет такі дії ЗСУ можна вважати неймовірними. Крім того, вороги після потоплення "Василя Бикова" зрозуміли, що безпечно почувати себе у морі поблизу від українських пляжів вони ніколи не зможуть.

Дивіться відео знищення російського корабля системою залпового вогню:

Знищення великого десантного корабля у глибокому "тилу" ворога

24 березня, коли з початку війни виповнився рівно місяць, у Генштабі знову вирішили здивувати світ та дати загарбникам зрозуміти, що безпечно їм не буде ніде. У порті Бердянська, який вороги нахабно почали використовувати у якості своєї бази, сталося маленьке диво. "Точка У" прилетіла прямісінько у гордість російського флоту – великий десантний корабель "Саратов".

Судно з великою кількістю бронетехніки затонуло, а сусідні кораблі в паніці почали виходити у море, навіть не намагаючись врятувати екіпаж підбитого корабля.

Дивіться відео ракетного удару по російських кораблях у Бердянську

Паніка у Бєлгороді

Не меншим, а навіть більшим ляпасом для росіян слугують вибухи в Бєлгороді. Вночі 29 березня у місті несподівано зайнялися склади зі снарядами. Українська сторона не підтвердила та не спростувала свою причетність до цієї події, однак вперше на цій війні світ зміг спостерігати за проведенням інформаційно-психологічної спецоперації такого масштабу. Українці в соцмережах почали розхитувати російську психіку та натякати на те, що жоден житель російського міста відтепер не зможе почуватися у безпеці. Однак це був лише початок.

Вранці 1 квітня два ймовірно російські гелікоптери з наднизької висоти здійснили обстріл нафтобази. Численні свідки зафільмували сам момент нападу на військовий об'єкт, а також вибухи 8 резервуарів з величезною кількістю пального. Скоріш за все, росіяни здійснили цю операцію саме для звинувачення України та для того, аби зібрати добровольців на війну. Однак ця атака загальмувала перекидання техніки РФ на Харківщину та Донбас, а також спричинила неабиякий хаос серед росіян.

Тисячі жителів Бєлгорода почали обурюватися тим, що Росія є беззахисною перед Україною, що ППО РФ нічого не може протиставити навіть нашим гелікоптерам, хоча "кремлівська армія знищила всю авіацію України ще у перші дні спецоперації".

Дивіться відео авіаудару по Бєлгороду:

Крім того, цей удар призвів до введення надзвичайного стану в сусідній Курській області, а також до того, що росіяни почали масово виїжджати з прикордонної зони. Вони зрозуміли, що розв'язана ними війна поруч та цілком може прийти до них.

Наслідками вибухів та паніки у Бєлгороді цілком можна вважати те, що у місті почали рити окопи та траншеї, а також готуватися до бойових дій вже на території Росії.

Збиття гелікоптеру з протитанкового комплексу

Зовсім неймовірним є факт використання ПТРК вітчизняного виробництва "Стугна-П" як засіб ураження авіації. Звісно, у технічних характеристиках комплексу розробник КБ "Луч" вказував, що ракета може збивати гелікоптери, які зависли, але подібного практичного використання "Стугни" ще ніколи не було. Уявити собі, щоб, наприклад, американські війська використовували Javelin саме як зенітну установку, дуже важко, хоча така можливість також передбачена американськими конструкторами.

Дивіться відео знищення російського Ка-52 з української "Стугни":

Якщо ж враховувати всі 8 років війни проти Росії, то до переліку надзвичайних героїчних та вдалих спецоперацій ЗСУ треба включати легендарний рейд 95 бригади, під час якого пройшли майже 470 кілометрів. Понад третину цієї дистанції – 170 кілометрів – бійці ДШВ пройшли в глибокому тилу ворога. Під час цієї операції бійці ЗСУ поставили світовий рекорд за дальністю успішного рейду.

Тож, наша армія, яка посідає лише 19 місце у світовому рейтингу, не просто успішно протидіє Росії з її п'ятою сходинкою, але й показує неймовірні результати, які для всіх здавалися б неможливими. Наша армія абсолютно точно є найсильнішою в Європі, а від професійності командування, сил захисту України та неймовірної мотивованості наших бійців залежить подальше життя всього світу.