Країна ззовні: що відомо про першу британсько-українську місію на Місяць

Команда медіаорганізації Ukraїner провела експедицію у Великій Британії, досліджуючи українську спільноту. Її результатом стала серія з чотирьох історій, що увійшла до циклу "Країна ззовні".

Третя історія розповідає про британсько-українську місію на Місяць. Завдяки британській компанії Spacebit та її засновнику українцю Павлу Танасюку Україна стане учасницею цієї великої космічної події.

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"Я вірю в майбутній потенціал комерціалізації космосу. Я вірю в те, що люди матимуть виробництво не тільки на Землі, а й в космосі", – зауважив Танасюк.

В майбутньому люди подорожуватимуть в космос як туристи, як люди, які там працюють. Це не буде щось таке особливе, це стане частиною екосистеми Землі,

– поділився Танасюк.

Через понад 50 років після першої висадки людини на Місяць NASA планує повторити місію, відправивши першу жінку та чоловіка в рамках програми "Артеміда" у цьому десятилітті.

Спочатку туди запустять місяцеходи та спеціальні датчики для дослідження властивостей поверхні та атмосфери, аби висадка та перебування астронавтів на Місяці пройшли успішно.

Що таке ​Asagumo? Це перший апарат, зроблений у Великій Британії, який доставлять саме на поверхню Місяця. Його політ запланований на 2022 рік. Asagumo спершу передаватиме всі вимірювання та фото модуля через Wi-Fi, а той вже направлятиме дані на Землю до кімнати керування польотом, яка розташовуватиметься в Києві.

Саме компанія Spacebit стане учасником дослідницької частини програми. Для цього вона розробляє місяцехід на ногах Asagumo.

Місце прийому даних Танасюк вибрав не випадково, адже сенсор для вимірювання рівня радіації на місяцеході виробляли в Україні. Так британська місія на Місяць поступово стає британсько-українською.

Хто долучився до проєкту

Зважаючи на успішні космічні розробки українських інженерів, Танасюк вирішив шукати на батьківщині партнерів для здійснення місії. Так до проєкту долучилися:

конструкторське бюро "Південне" у Дніпрі;

львівське підприємство-розробник систем радіаційного контролю "Спаринг-Віст Центр";

київський завод "Меридіан" імені Корольова;

дніпровська компанія з виробництва титанових продуктів "ТитанЕра".

В межах першої місії на Місяці встановлять титановий прапор України на згадку про внесок держави у міжнародну космічну діяльність.

Перша британсько-українська місія на Місяць / Фото Каті Акварельної, Костянтина Гузенка, Ukraїner

Відродження потенціалу України в космонавтиці

Ніхто не може передбачити, якими будуть результати обох місій, однак це велика подія для Великої Британії та України. Танасюк повернувся до своєї стартової точки – України, щоб відродити її потенціал в космонавтиці, яким вона раніше славилася.

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На його думку, держави не можуть працювати в космосі наодинці, як це було раніше, тому британська компанія Spacebit згодом відкриватиме філію в Україні, аби об'єднати сили двох потенційно сильних космічних країн.

"Я вважаю, що саме на перетині різних культур, на перетині різних технологій ми можемо зробити якісь цікаві винаходи. Тобто це об'єднує різні таланти.

Наприклад, у Великій Британії краще розробляють електроніку, у нас (в Україні) кращі програмісти. Чому б їм не працювати разом над створенням супутника?", – сказав Танасюк.

Більше про британсько-українську місію на Місяць: дивіться відео



Проєкт "Антропологічно-етнографічна експедиція Ukraїner: Українці у Великій Британії" реалізовано в рамках програми "Культура для змін" за підтримки Українського культурного фонду (Україна) та Британської Ради (Велика Британія).

Нагадаємо, у 2020 році команда Ukraїner провела експедицію у Німеччині.