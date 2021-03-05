"Лютий вовк": у країнах Балтії стартували навчання НАТО – фото

В Естонії та Литві стартували навчання "Лютий вовк". Це спільна робота екіпажів НАТО та авіаційних корегувальників Балтії, спрямована на відпрацювання військової взаємодії.

Військові навчання відбуваються двічі на рік і тривають два тижні. Їхня мета – інтегрувати повітряні та наземні підрозділи.

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Як проходять навчання

Цього тижня навчання проходили у Литві на авіабазі в Шауляе. Авіаційні корегувальники співпрацювали з військово повітряними силами Італії – їхні літаки стартували з литовської бази.



Військові навчання в Литві / Фото ERR



Військові навчання в Литві / Фото ERR

Як зазначив командувач бойовою групою НАТО в Естонії Пол Клейтон, ці навчання показують злагоджену взаємодію військ багатьох країн.

Те, що вони роблять, направлено на поліпшення рівня співпраці і відпрацювання процедур. Це гарне навчання як для пілотів, так і для самих спільних коректувальників авіаудару,

– прокоментував він.



Військові навчання в Литві / Фото ERR

Наступного тижня навчаннявідбуватимуться на центральному полігоні в Тапа та на околиці міста Раквере в Естонії. Вони будуть проходити спільно з повітряними військами Німеччини.



Військові навчання в Литві / Фото ERR