"Лютий вовк": у країнах Балтії стартували навчання НАТО – фото

В Естонії та Литві стартували навчання "Лютий вовк". Це спільна робота екіпажів НАТО та авіаційних корегувальників Балтії, спрямована на відпрацювання військової взаємодії.
Джерело:ERR.ee
Військові навчання відбуваються двічі на рік і тривають два тижні. Їхня мета – інтегрувати повітряні та наземні підрозділи.
До теми Російські бомбардувальники політали над Чорним морем: у НАТО підняли в небо винищувачі
Як проходять навчання
Цього тижня навчання проходили у Литві на авіабазі в Шауляе. Авіаційні корегувальники співпрацювали з військово повітряними силами Італії – їхні літаки стартували з литовської бази.
Військові навчання в Литві / Фото ERR
Військові навчання в Литві / Фото ERR
Як зазначив командувач бойовою групою НАТО в Естонії Пол Клейтон, ці навчання показують злагоджену взаємодію військ багатьох країн.
Те, що вони роблять, направлено на поліпшення рівня співпраці і відпрацювання процедур. Це гарне навчання як для пілотів, так і для самих спільних коректувальників авіаудару,
– прокоментував він.
Військові навчання в Литві / Фото ERR
Наступного тижня навчаннявідбуватимуться на центральному полігоні в Тапа та на околиці міста Раквере в Естонії. Вони будуть проходити спільно з повітряними військами Німеччини.