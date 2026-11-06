Країни Балтії готуються до сценаріїв 2014 року: командир "Азову" про навчання партнерів

Військові з країн Балтії готуються до можливого збройного конфлікту з Росією та запозичують досвід захисників України. Про деталі навчань і бої на Донеччині в ефірі 24 Каналу розповів майор, командир 6-го батальйону спеціального призначення 12-ї бригади "Азов" Ігор Вовк з позивним "Крафт".

Військові з країн Балтії та Північної Європи переймають український бойовий досвід для відбиття можливої російської агресії. Зокрема, латвійські нацгвардійці вивчають сучасні методи ведення війни з використанням безпілотних систем для оборони Риги.

Чому Балтія готується до сценаріїв 2014 року?

Майор підкреслив, що держави Балтії усвідомлюють небезпеку та заздалегідь готуються до можливого протистояння з Москвою. Вони враховують події, які розгорталися на території України понад десять років тому.

Вони якраз-таки запросили нас для того, щоб максимально підготуватися, тому що у них вже починаються сценарії, які подібні до тих, що були в нас в 2014 році, це створення за допомогою російської армії пропаганди Нарвської народної республіки в Естонії, і те ж саме відбувається, в принципі, по всіх країнах Балтії, де за допомогою проросійськи налаштованого населення вони намагаються розгойдувати ситуацію,

– пояснив військовий.

Він наголосив, що партнерам передають не просто навички пілотування ударних FPV-дронів чи важких бомберів, а цілісні протоколи взаємодії та процедури планування операцій. Наразі балтійські військові працюють за стандартами НАТО в умовах мирного часу, що накладає певні бюрократичні обмеження.

Водночас на території цих держав можна безпечно розгортати виробництво безпілотників для потреб Сил оборони України, захистивши потужності від ударів російських ракет та балістики.

Як "Азов" стримує штурми ворога на Донеччині?

Говорячи про фронтові будні 12-ї бригади "Азов", яка тримає оборону на Донеччині, командир зазначив, що ворог активізував наступальні дії ще з початку літа. Окупанти намагаються просуватися вперед піхотою, мотоциклами та квадроциклами навіть під час негоди.

Попереднє командування загальновійськовою армією проти нас нормально так брехало про обстановку на фронті. Коли командування помінялося, їх почали змушувати нагнати ті рубежі, які вони показували на картах для вищого командування. Тому вони намагаються нагнати ці рубежі і просто посилають російських солдатів як м'ясо,

– повідомив "Крафт".

Він додав, що за один активний штурмовий день силами підрозділу вдається знищувати до сотні загарбників завдяки ефективному застосуванню FPV-дронів, важких бомберів та наземних комплексів. Росіяни прагнуть захопити вигідніші рубежі до початку зими, а подібна висока інтенсивність боїв може зберігатися приблизно до березня.

Які перспективи мають наземні роботизовані комплекси?

Коментуючи застосування наземних роботизованих комплексів (НРК), майор зауважив, що цей напрямок стрімко розвивається. Хоча зараз бракує деяких ресурсів, українські військові активно відпрацьовують процедури взаємодії таких систем із підрозділами РЕБ, радіоелектронної розвідки та БПЛА.

Перспектива у такого підходу однозначно є і зараз майже всі підрозділи працюють над тим, щоб розвиватися в цьому напрямку. До наступної весни ми побачимо масове розповсюдження цього по нашій лінії фронту,

– спрогнозував командир батальйону.

Щоб допомогти військовим і надалі стримувати ворога й ефективно розвивати напрям НРК, долучайтесь до збору за посиланням на банку або за номером картки

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Збір на потреби 6-го батальйону спеціального призначення бригади «Азов» / скриншот з відео



