Країни-союзники спрощують логістику гуманітарної та військової допомоги для України, – МІУ

Польща, Болгарія, Грузія, Румунія та Туреччина вже підтвердили готовність пропускати українські транспортні засоби без міжнародних дозволів.

Крім цього, водіїв вантажівок, які доставлятимуть допомогу для України, вільно пропускатимуть через державний кордон.

Усі, хто хочуть допомогти Україні з-за кордону: організовуйтесь на місцях через наші посольства або звертайтесь до визначених Урядом перелік хабів для гуманітарної допомоги,

– зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Також триває організація евакуаційних рейсів до західного кордону для українців та іноземних громадян. Зокрема, було запущено дизель-поїзди за маршрутом Львів – Ковель – Ягодин – Холм. МІУ також домовилось із Польщею, Німеччиною, Словаччиною, Чехією та Австрією про безоплатний проїзд українських біженців рейсами власних залізниць.

Укравтодор системно працює над формуванням "зелених коридорів" шляхами України, які мають забезпечувати рух вантажів, евакуацію людей та одночасно перешкоджати ворогу. Демонтуємо дорожні знаки на усіх дорогах країни. Пріоритет № 1 — вказівні знаки, назви населених пунктів. Важливо — усі знаки передаємо місцевій владі або дорожникам. Ми повернемо їх на місце після виведення військ агресора з України,

– пояснив міністр.

Він також повідомив, що Укрпошта з кожним днем відновлює потужність роботи. Усі відділення у великих містах і райцентрах працюють за графіком (окрім тих, які у зоні бойових дій).

"Також сьогодні вночі перша після війни автівка Укрпошти перетнула кордон і вже в Польщі. До кінця тижня плануємо поновити експорт настільки, наскільки це можливо. Поновлюємо і магістральні маршрути (в тестовому режимі), які будуть зв’язувати схід та захід. Якщо все буде добре, ці коридори будемо поширювати", – підкреслив Кубраков.

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