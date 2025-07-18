Посли ЄС підтримали 18 пакет санкцій проти Росії

Посли Європейського Союзу погодили 18 пакет санкцій проти Росії. Офіційно його ухвалять сьогодні, 18 липня, на засіданні Ради ЄС із загальних справ.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондента медіакорпорації "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Дивіться також Трамп дав Росії 50 днів: у Білому домі пригрозили Кремлю жорсткими тарифами та санкціями

Йозвяк повідомив, що посли ЄС узгодили нові санкції проти Росії.

Зелене світло – посли ЄС ухвалили санкції. Офіційне затвердження пізніше сьогодні,

– йдеться у повідомленні.

Дипломат ЄС в коментарі Суспільному також підтвердив, що посли Європейського Союзу погодили 18-й пакет санкцій проти Росії на ранковому засіданні.

Верховний представник ЄС Кая Каллас теж підтвердила погодження 18 пакета санкцій проти Росії.

"ЄС щойно затвердив один із найжорсткіших на сьогодні пакетів санкцій проти Росії", – заявила вона.

Вона зазначила, що санкції торкнуться 105 кораблів тіньового флоту Росії та їхніх пособників. Також обмеження торкнуться доступу російських банків до фінансування.