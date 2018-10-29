Креатив на межі: м'ясну вітрину у Фастові яскраво оформили до Хелловіну
В одному із супермаркетів Фастова м'ясну вітрину креативно оформили до свята Хелловіну. Так, із різних м'ясних продуктів на вітрині спробували викласти щось схоже на людський організм.
Відповідний знімок у мережі оприлюднила місцева жителька Олена Шохалевич.
Читайте також: Трамп і парасолька: глава Білого дому втрапив у черговий конфуз
Креативненько прибрані вітрини з м'ясом до Хелловіна,
– написала вона.
Знімок набрав популярності у мережі, його почали поширювати та активно коментувати.
Люди розділилися на два табори: на тих, кому сподобалась багата фантазія працівників супермаркету та тих, кого така композиція із м'яса нажахала.
"Чорний гумор, звичайно... Але, насправді, ну дуже "креативненько", "Дуже неприємний вигляд. Жах", "Я б з такої вітрини не купувала. Гидко", – пишуть люди у мережі.