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      Креатив на межі: м'ясну вітрину у Фастові яскраво оформили до Хелловіну

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      У Фастові із м'яса виклали дивну композицію
      У Фастові із м'яса виклали дивну композицію / Фото із соцмереж

      В одному із супермаркетів Фастова м'ясну вітрину креативно оформили до свята Хелловіну. Так, із різних м'ясних продуктів на вітрині спробували викласти щось схоже на людський організм.

      Відповідний знімок у мережі оприлюднила місцева жителька Олена Шохалевич.

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      Креативненько прибрані вітрини з м'ясом до Хелловіна,
      – написала вона.

      Знімок набрав популярності у мережі, його почали поширювати та активно коментувати. 

      Люди розділилися на два табори: на тих, кому сподобалась багата фантазія працівників супермаркету та тих, кого така композиція із м'яса нажахала.

      "Чорний гумор, звичайно... Але, насправді, ну дуже "креативненько", "Дуже неприємний вигляд. Жах", "Я б з такої вітрини не купувала. Гидко", – пишуть люди у мережі.

       

      Теги: Новини Києва Курйозні новини Хелловін
      Джерело: 24 Канал
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