Замість 90 мільярдів будуть трильйони: політолог сказав, чому ЄС знайде шлях дати кредит Україні

Союз США і Європи попри напруженість не є розірваним і навряд чи колись таким буде, бо він глибокий. Адже Атлантика вибудована з урахуванням геополітичних інтересів. Тому цей союз буде й надалі залишатися, в більшій чи меншій мірі. Завдання України з цього великого партнерства і з кожного окремо отримати свій бонус.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Микола Давидюк, наголосивши, що Україна – корисна конструкція в нинішній геополітичній історії.

Україна має право претендувати на бонуси

Те, що Кремль хотів би, щоб в основі Атлантики була не постбританська та американська імперія, а російська – це, зі слів політолога, недолуго. Адже, по-перше, немає вже такого поняття як "російська імперія", по-друге, вона сухопутна, дуже обмежена.

Британська була морська. Найкрутіші "жирні" точки з погляду на ведення війни були британськими. Росії обмежили у свій час вихід до теплих морів. Не просто так велися війни з Росією за Крим, у тому числі турками з британцями, нами й багатьма іншими,

– пояснив Давидюк.

Тому Росія, за його переконанням, не є базою нового геополітичного устрою. Це примітивна сухопутна тушка, яка нагребла купу держав і сьогодні геополітичного стратегічного значення не представляє.

Україна, як підкреслив політолог, нині має право на отримання бонусу за те, що бореться проти російської агресії, яка може поширитись на європейський континент. Він зауважив на тому, що саме наша держава дає захист сьогодні Європі. Тому Україна претендує на те, аби їй давали зброю, приймали в союзи, бо вона закриває великі геополітичні питання для всього світу.

Це так само як побороти чуму, коронавірус. Хтось же був тим лікарем, який винайшов вакцину, йому ж дали бонус за це. Ми сьогодні боремося проти фашистської чуми у XXI столітті. Чи заслуговуємо ми на бонус і допомогу в цій боротьбі? Так, незалежно від того, що говорять політики,

– підсумував Давидюк.

Він зазначив, що навіть якщо вони кажуть, що наша держава не заслуговує на це, вони розуміють, що якщо Україна у цій війні впаде – далі проблеми будуть в них. Якщо українська сторона зараз просить десятки мільярдів, то війна на їхній території обернеться у десятки трильйонів.

До відома! Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС оголосив про чергову фінансову допомогу для України на суму 80 мільйонів євро. Планується, що гроші будуть надані з доходів від заморожених російських активів.

