Україна затягує підготовку до наступної зими через блокування кредиту ЄС, – Зеленський
31 березня, 21:52
Україна затягує підготовку до наступної зими через блокування кредиту ЄС, – Зеленський

Сергій Попович
Основні тези
  • Президент Зеленський заявив, що підготовка до опалювального сезону в Україні затримується через блокування кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро.
  • Він натякнув, що затримка пов'язана з діями прем’єр-міністра Угорщини, які загрожують енергетичній безпеці України та Європи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підготовка до наступного опалювального сезону мала стартувати ще у березні. Цей процес затримався через блокування фінансової допомоги від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро.

Про це повідомляють "Новини.Live".

Як затримка кредиту ЄС заважає Україні?

Україна вже втратила частину часу, необхідного для підготовки до зими, через затягування з ухваленням відповідного рішення.

Це відбувається через те, що одна особа в Європі постала проти цілої Європи просто для того, щоб задовольнити Москву. І всі це бачать сьогодні. Є докази того, що це лише оборудки з Москвою, 
– заявив президент.

Ймовірно, йдеться про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

За словами президента, такі дії не лише шкодять Україні, а й створюють ризики для енергетичної та загальної безпеки всієї Європи.

Україна може отримати альтернативне фінансування від Євросоюзу

  • Брюссель запропонував Україні альтернативний шлях отримання бюджетної допомоги через ухвалення Верховною Радою 11 законів.

  • Ефективне та оперативне ухвалення дозволить залучити для країни фінансування до 4 мільярдів євро. У разі виконання вимог ЄС, ці кошти Україна отримає навіть без одностайності усіх членів блоку.