Україна затягує підготовку до наступної зими через блокування кредиту ЄС, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підготовка до наступного опалювального сезону мала стартувати ще у березні. Цей процес затримався через блокування фінансової допомоги від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро.

Як затримка кредиту ЄС заважає Україні?

Україна вже втратила частину часу, необхідного для підготовки до зими, через затягування з ухваленням відповідного рішення.

Це відбувається через те, що одна особа в Європі постала проти цілої Європи просто для того, щоб задовольнити Москву. І всі це бачать сьогодні. Є докази того, що це лише оборудки з Москвою,

– заявив президент.

Ймовірно, йдеться про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

За словами президента, такі дії не лише шкодять Україні, а й створюють ризики для енергетичної та загальної безпеки всієї Європи.

Україна може отримати альтернативне фінансування від Євросоюзу