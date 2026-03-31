Україна затягує підготовку до наступної зими через блокування кредиту ЄС, – Зеленський
- Президент Зеленський заявив, що підготовка до опалювального сезону в Україні затримується через блокування кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро.
- Він натякнув, що затримка пов'язана з діями прем’єр-міністра Угорщини, які загрожують енергетичній безпеці України та Європи.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що підготовка до наступного опалювального сезону мала стартувати ще у березні. Цей процес затримався через блокування фінансової допомоги від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро.
Як затримка кредиту ЄС заважає Україні?
Україна вже втратила частину часу, необхідного для підготовки до зими, через затягування з ухваленням відповідного рішення.
Це відбувається через те, що одна особа в Європі постала проти цілої Європи просто для того, щоб задовольнити Москву. І всі це бачать сьогодні. Є докази того, що це лише оборудки з Москвою,
– заявив президент.
Ймовірно, йдеться про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
За словами президента, такі дії не лише шкодять Україні, а й створюють ризики для енергетичної та загальної безпеки всієї Європи.
Україна може отримати альтернативне фінансування від Євросоюзу
Брюссель запропонував Україні альтернативний шлях отримання бюджетної допомоги через ухвалення Верховною Радою 11 законів.
Ефективне та оперативне ухвалення дозволить залучити для країни фінансування до 4 мільярдів євро. У разі виконання вимог ЄС, ці кошти Україна отримає навіть без одностайності усіх членів блоку.