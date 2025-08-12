Колосально швидкий ритм життя дуже виснажує. Постійний стрес, тисячі справ, дедлайни "на вчора", месенджери розриваються від термінових повідомлень – так важливо сказати "стоп" і влаштувати собі принаймні коротке перезавантаження.

За даними digital-агенції Inweb, більшість людей планують провести літню відпустку в Україні, розповідає 24 Канал. Внутрішній туризм адаптується до викликів сучасності та пропонує якісні варіанти усіх видів відпочинку.

Серед найбажаніших відпусткових активностей українці називають:

прогулянки на природі;

пляжний відпочинок;

SPA-процедури;

гастротуризм.

Де українці відпочивають цього літа?

Найпопулярнішим напрямком стали Карпати. Гірський відпочинок обирають 75,7% респондентів, адже там знайдуться чудові варіанти на будь-який смак. Зокрема, можна подолати складні маршрути та підкорити вершини; піти у похід з наметами; провести час розслаблено, гуляючи і милуючись пейзажами; влаштувати тур озерами або відвідати прекрасні замки.

Другим за популярністю напрямком стала Одеса (48,5%). Мандрівники наголошують, що там можна поєднати морський та міський відпочинок. Прекрасне і колоритне південне місто має так багато must visit локацій.

На третьому місці у рейтингу – Львів (21,3%). Люди їдуть до міста Лева, щоб насолодитися старовинною архітектурою, випити легендарну каву, відвідати місцеві свята та культурні події.

Четверту позицію посідає Київська область (16,9%), яка має безліч мальовничих куточків.

Крім того, звичайно, залишається попит й на відпустки за кордоном. Серед європейських країн українці найохочіше обирають класичний морський відпочинок у Болгарії та Греції. Зокрема, тому, що туди зручно добиратися не лише літаком, але й автобусом. З року в рік не втрачають популярності курорти Туреччини та Єгипту у форматі all inclusive. Також у рейтингу опинився Туніс (завдяки новим рейсам з Молдови, адже аеропорт у Кишиневі залишається вкрай популярним серед українців).

Що стає головною проблемою при плануванні відпустки?

Опитування показує, що багато людей востаннє відпочивали ще у 2023 році. На жаль, українці масово відмовляються від літніх відпусток через фінансове питання. Головним бар'єром на шляху до якісного перезавантаження стає висока вартість.

Сучасний ритм життя вимагає постійних витрат. Навіть якщо ретельно планувати свій бюджет та постійно прокачувати фінансову грамотність, ніхто не застрахований від форс-мажорів. Техніка несподівано вийшла з ладу, запросили на "не вписаний у бюджет" день народження, довелося запланувати візит до лікаря – подібних ситуацій може бути безліч.

Однак це не означає, що потрібно відмовлятися від відпочинку, який покращить фізичне та ментальне здоров'я. Крім того, витрати на відпустку – чудова інвестиція: після якісного відпочинку є сила і натхнення ставити нові кар'єрні цілі та досягати класних результатів. Тим часом безперервний марафон продуктивності та ощадливість у питанні відпочинку – прямий шлях до вигорання.

