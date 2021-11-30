У Кременчуці рятують 4-річного хлопчика: проковтнув понад 60 пігулок

30 листопада 2021 , 14:39
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Джерело:

"Кременчуцька газета"

У Кременчуці медики рятують 4-річного хлопчика. Малюк випив 64 пігулки.

За даними місцевих ЗМІ, дитина перебуває у тяжкому стані. До реанімації дитячої лікарні Кременчука малюка госпіталізували у ніч з 29 на 30 листопада.

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Як інформують оперативні служби міста, у дитини виявили медикаментозне отруєння,
– мовиться у повідомленні.

Мама розповіла, що малюк випив пігулки в кількості 64 штук. Деталей інциденту наразі не розкривають. Також невідомо, якими пігулками отруїлася дитина. 

У Черкасах врятували новонародженого

  • Поліція Черкас розповіла, як поліцейська Юлія Шагієва врятувала малюка, на якому заснула п'яна мама
  • До поліції прийшла бабуся дитини. Вона розповіла, що її донька нехтує доглядом за новонародженим. 
  • Окрім того, горе-мама погрожувала, що скоїть насилля щодо дитини. 
  • Коли правоохоронці прибули до квартири горе-матері, то побачили, що жінка спить на дитині. Обличчя малюка вже забарвилося у бурий. Вочевидь дитині не вистачало кисню. 
  • Шагієва оперативно зреагувала. Вона врятувала хлопчика, а тоді викупала та нагодувала.
  • Згодом малюка госпіталізували. 
Автор: Мар'яна Бекало