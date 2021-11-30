У Кременчуці рятують 4-річного хлопчика: проковтнув понад 60 пігулок

У Кременчуці медики рятують 4-річного хлопчика. Малюк випив 64 пігулки.

За даними місцевих ЗМІ, дитина перебуває у тяжкому стані. До реанімації дитячої лікарні Кременчука малюка госпіталізували у ніч з 29 на 30 листопада.

Зауважте У 15 років важила 9 кілограмів: жінка з Кривого Рогу влаштувала хворій донці концтабір

Як інформують оперативні служби міста, у дитини виявили медикаментозне отруєння,

– мовиться у повідомленні.

Мама розповіла, що малюк випив пігулки в кількості 64 штук. Деталей інциденту наразі не розкривають. Також невідомо, якими пігулками отруїлася дитина.

У Черкасах врятували новонародженого