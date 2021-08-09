Підтримка очевидна, – Кремінь про ставлення Данілова до мовного питання

Будь-яке зазіхання на українську мову, як і на закон про мову, загрожує національній безпеці. Це дослівна цитата з рішення Конституційного Суду України.

Саме це обговорили на зустрічі секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов та Тарас Кремінь. Про ставлення Данілова до мовного питання мовний омбудсмен розповів в ефірі програми "Перші особи" на 24 каналі.

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Ставлення Данілова до мовного питання

За його словами, секретар РНБО дуже добре володіє ситуацією в інформаційному полі України. Він знає, які засоби й методи застосовує "п'ята колона", щоб впливати на інформаційні вкиди.

Звичайно, (Данілов мене – 24 канал) почув. Я розумію, що підтримка очевидна. Її не може не бути, тому що питання мови – це питання конституційного порядку,

– зазначив Кремінь.

Він наголосив, що Данілов чудово розуміє, які можуть бути провокації на різних рівнях. А також – те, що інструментарію, який є в уповноваженого з санкцій щодо порушників – недостатньо, якщо говорити про питання національної безпеки.

На початку березня 2021 року Данілов відзначив , що англійська повинна стати другою офіційною мовою в Україні. Відповідне рішення необхідно ухвалити для того, щоб убезпечити себе від атак Росії.

"Якщо мовиться про системні порушення телеканалами, депутатами місцевих рад, іншими громадянами України, то це набуває того масштабу, який обов'язково має бути предметом можливого розгляду на засідання РНБО", – відзначив омбудсмен.

Дивіться інтерв'ю з Тарасом Кременем 10 серпня на 24 каналі. Не пропустіть!



Що варто знати про мовний закон / Інфографіка 24 каналу