На тлі вторгнення Росії в Україну увесь світ запровадив безліч санкцій проти країни-агресорки. Насамперед вони позначилися на фінансовому ринку.

Кремль готує росіян до зубожіння

"Сумно", але Росія йде на дно, як крейсер "Москва". Влада країни вже готує населення до складного економічного становища.

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21 квітня голова російського центробанку Набіулліна на зустрічі з Путіним заспокоїла президента, що "росія має всі необхідні фінансові ресурси, дефолт країні не загрожує". Втім, як зауважує Центр стратегічної комунікації та інформбезпеки, це черговий фейк.

Адже за декілька днів до цього вона попередила, що період, коли економіка країни може жити на запасах, має кінець. За її словами, санкції позначилися на фінансовому ринку, але "зараз почнуть дедалі більше впливати на економіку".

Тож російська влада, як завжди, переконує, що жодних проблем немає, а насправді готує своїх громадян до важких випробувань.

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