Російський наступ зайшов у глухий кут: офіцер ЗСУ попередив, на що сподівається Кремль

Російська армія зіткнулася із серйозними проблемами на фронті, а її територіальні здобутки останнім часом суттєво скоротилися. Протягом перших восьми днів листопада російське Міноборони взагалі не повідомляло про захоплення нових населених пунктів, хоча раніше регулярно публікувало подібні заяви.

Водночас російське командування не відмовляється від спроб змінити ситуацію на полі бою та може покладати надії на зимову наступальну кампанію. Офіцер ЗСУ та політолог Тарас Березовець в ефірі 24 Каналу пояснив причини труднощів окупантів і розповів, яку небезпеку для України можуть становити їхні подальші плани.

Росіяни втратили наступальний темп

За аналізом видання "Мілітарний", з 29 жовтня до 8 листопада 2026 року російське Міністерство оборони не заявляло про захоплення жодного нового населеного пункту в Україні. Останні такі повідомлення з'явилися 28 жовтня, коли окупанти оголосили про нібито взяття Алісівки на Харківщині та Барилівки на Сумщині.

Березовець пов'язує відсутність нових переможних звітів із труднощами російських військ на полі бою. Він нагадав, що раніше Москва неодноразово оголошувала про захоплення тих самих населених пунктів, зокрема на Донеччині.

Просто тому, що вони їх не захоплюють. Пам'ятаєте, що сталося з підводним човном "Курськ"? "Вона потонула". От їм не вдається, вони нічого не захоплюють, тому це і є відповідь,

– сказав Березовець.

Водночас відсутність заяв російського Міноборони не означає повного припинення бойових дій або змін на лінії фронту. За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), у вересні та жовтні російські війська загалом втрачали більше територій, ніж здобували, хоча на окремих напрямках продовжували наступати.

Офіцер ЗСУ звернув увагу, що російському командуванню не вдається досягати значних результатів навіть на оперативному й тактичному рівнях. Йдеться вже не про великі наступальні операції, на які Кремль розраховував на початку повномасштабного вторгнення, а про труднощі з виконанням значно менших завдань.

Березовець розповів, що спілкується з командирами українських підрозділів і знає, наскільки складною залишається ситуація на фронті. Проте, за його оцінкою, російська армія зіткнулася з проблемами, для подолання яких поки не демонструє принципово нових тактичних рішень.

Кремль може зробити ставку на зимову кампанію

Попри проблеми з просуванням, російське командування продовжує шукати способи відновити наступальні можливості. Березовець застеріг від недооцінювання противника, адже нинішні труднощі не означають, що окупанти припинили підготовку до подальших бойових дій.

Одним із чинників, на які може розраховувати Кремль, є наближення зими. Російське військове керівництво традиційно враховує вплив погодних умов на ведення бойових дій і, на думку офіцера, може сподіватися використати їх для нових наступальних спроб.

Росія, очевидно, має плани й серйозні надії на зимову наступальну кампанію. Вони сподіваються, що зимова кампанія може виявитися для них успішнішою. Тому зараз вони докладають величезних зусиль не стільки на фронті, скільки для завдання ударів по українському тилу,

– пояснив Березовець.

Офіцер пов'язує посилення ударів по українських тилових об'єктах зі спробами Росії створити сприятливіші умови для подальших військових дій. Водночас він не стверджує, що російська зимова наступальна операція вже розпочалася або що противнику обов'язково вдасться реалізувати свої плани.

За його оцінкою, українській армії важливо не втрачати технологічної переваги та продовжувати вдосконалювати способи ведення бойових дій. Росія також аналізує власні невдачі й намагатиметься пристосуватися до нових умов, тому навіть за відсутності значних територіальних успіхів загроза з боку окупантів зберігається.

Березовець про зимовий наступ Росії: дивіться відео