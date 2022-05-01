Кремль хоче пояснити поразку, – журналіст про риторику пропагандистів щодо "війни з НАТО"

Російські пропагандисти почали заявляти, що Росія "веде війну з НАТО". Все тому, що вони мають якось показати поразку у війні з Україною, і цей варіант найменш ганебний.

Про це розповів російський журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 каналу.

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У Росії знову почали лунали загрози про ядерний удар. На думку Яковенка, це роблять, бо в Кремлі почали підозрювати про поразку російської армії.

Є бажання, з одного боку, наперед пояснити росіянам поразку тим, що Путін веде війну не з Україною, а зі всім світом. В такому випадку поразка чи відсутність бліцкригу буде не такою ганебною,

– заявив журналіст.

За його словами, Кремль же протягом багатьох років заявляв, що немає ніякої України, це “неправильна частина” Росії, народу в них немає, а керує клоун.

"І ось поразка від "неіснуючого" українського народу – це просто ганебно. І щоб це компенсувати, пропагандисти вигадують, що Росія веде війну з НАТО", – вважає Яковенко.

Що стосується ядерного удару, то журналіст запевняє, що це блеф і спроба залякати. "Путін звісно має проблеми з головою, але він любить життя, і це доводить, що ядерний удар малоймовірний", – додав він.

Яковенко наголосив і на тому, що Путін цієї агресією дуже сильно змінив світ та найбільше – Україну, вона стала потужною державою. Зеленський теж змінився, це видно по його виступах. Журналіст впевнений, що це вже зовсім інший президент.

Ігор Яковенко про кінець Путіна, "друзів" Росії і вирішальне 9 травня:



До слова, політолог Ігор Чаленко вважає, що для Кремля було помилкою діставати "ядерну палицю" і підіймати ставки. Захід дав чіткий сигнал, що він готовий підтримувати Україну. І ця підтримка буде, як мінімум, у середньостроковій перспективі.

Цікаво, що голова Пентагону Ллойд Остін вважає, що Україна в майбутньому ще запросить членство в НАТО. Проте наразі важливим є не питання приєднання до Альянсу, головне – завершити війну з Росією.

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