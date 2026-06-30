"Навіть Путін вже це розуміє": депутат назвав великий прорахунок Росії
Путін розглядає ситуацію на лінії фронту як головний фактор для перемовин, бо успіхи чи невдачі на полі бою дають або позбавляють аргументів за столом переговорів.
Народний депутат України, член Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін наголосив 24 Каналу, що Путіну не потрібна повна капітуляція України – йому достатньо зупинити бойові дії на власних умовах.
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Чи справді Росія готується до миру?
Ситуація на лінії фронту визначає весь подальший перебіг подій навколо війни. Путін вже розуміє, що не зможе досягти первісної мети – повного контролю над Україною, але повністю від неї не відмовляється. Натомість йому потрібно отримати плацдарм і водночас зберегти обличчя. Саме тому з'явилася ідея виходу на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.
Це не означає, як багатьом здається і в Росії, і, на жаль, в Україні, що війна на цьому остаточно зупиниться. Якщо звернути увагу на останні заяви Лаврова, Ушакова і Пєскова, там усе чітко сказано: після виходу Росії на адмінкордони Донецької та Луганської областей почнуться перемовини. А Пєсков уточнив: лише після того, як усі 4 регіони – включно із Запорізькою та Херсонською областями – впишуть в російську конституцію, можна буде говорити про мир,
– сказав політик.
Тому Путіну треба вийти на якісь кордони чи завоювати території, щоб хоча б формально заявити світу та своїм громадянам про виконання цілей "СВО". Далі, за словами Рахманіна, розрахунок оточення Путіна простий: вони небезпідставно вважають, що після зупинки бойових дій Захід втратить інтерес фінансувати Україну, армія буде змушена скорочуватися, а бюджет – витрачатися на відбудову.
За цей час, на думку оточення Путіна, Росія встигне наростити сили, отримати послаблення санкцій, розморожені активи й доступ до західних технологій – і тоді зможе продовжити те, чого не досягла під час цієї війни. Проте утримувати повністю знищені регіони буде складно, хоча Путіна це навряд чи хвилює.
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