Так само було перед вторгненням в Україну: у Кремлі запевняють, що Росія не нападе на НАТО

Кремль знову публічно відкидає можливість нападу на країни НАТО, хоча подібна риторика вже звучала напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Заява Дмитра Пєскова пролунала одразу після візиту директора ЦРУ до Москви, що лише посилило питання про справжні наміри Росії.

Політтехнолог Юрій Подорожній в ефірі 24 Каналу пояснив, які два сценарії можуть стояти за нинішніми сигналами Кремля. Він припустив, що Москва або підвищує ставки перед можливими переговорами, або справді готується до серйозних провокацій.

Кремль може підвищувати ставки перед переговорами

Запевнення Пєскова, що Росія не планує нападати на країни НАТО, нагадують риторику, яка звучала перед повномасштабним вторгненням в Україну. Тоді Москва також заперечувала підготовку великої війни, а попередження про можливий наступ у Росії та серед проросійських сил в Україні називали безпідставними.

Подібна риторика звучала напередодні повномасштабного наступу, коли і в Україні проросійські сили, і в Росії ледь не ідіотами називали всіх, хто говорив, що Російська Федерація готує повномасштабний наступ,

– нагадав Подорожній.

Нинішні заяви Кремля та приїзд директора ЦРУ до Москви можуть вкладатися у два сценарії. Перший – підвищення ставок перед можливими переговорами. За такого розвитку подій Росія може посилити тиск на Україну, зокрема частіше застосовувати балістичні ракети наприкінці літа та протягом вересня.

Другий сценарій передбачає підготовку серйозніших провокацій, зокрема на напрямку НАТО. На користь такої версії Подорожній навів сам рівень американського представництва: директор ЦРУ не їздить за кордон для другорядних контактів, а схожий візит відбувався і напередодні вторгнення Росії в Україну.

Я схиляюся до другого сценарію, тому що директор ЦРУ просто так не їздить світом і не проводить посередні переговори. Такий візит був і до України напередодні повномасштабного наступу, коли вже було зрозуміло, що росіяни готуються до чогось серйозного,

– сказав політтехнолог.

Обидва сценарії він вважає можливими, однак найближчі тижні можуть показати, чи нинішня риторика Москви є лише частиною переговорного тиску, чи передує новим провокаціям.

Подорожній назвав два сценарії Кремля: дивіться відео