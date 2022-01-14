На первый взгляд, встреча двух президентов может выглядеть простой формальностью. Но если анализировать ее глубже, я прихожу к выводу, что это начало тесных отношений, которые фактически дублируют наши нынешние отношения с Турцией – главным партнером Азербайджана.

До теми Зеленський і Алієв хочуть створити транспортний коридор для країн ГУАМ

Страны подписали 6 договоров

Предлагаю пропустить формальности и перейти сразу к результатам встречи. Здесь есть, что обсудить. Ведь по её результатам наши страны подписали 6 двусторонних договоров.

Что в них важно в первую очередь? Украина и Азербайджан подписали договоры:

в сфере безопасности пищевых продуктов;

в аграрной сфере;

области земельных отношений.

Эти документы лишь начало и дальше предстоит еще много работы, чтобы получить от них выгоду.

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Документ, который разозлит Кремль

В то же время были подписаны и куда более важные документы. Первый из них уж точно разозлит Кремль, ведь это Меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики между украинским "Нафтогазом" и азербайджанской компанией "Сокар".

Здесь не стану забегать сильно вперед, но отмечу, что Азербайджан в конце 2020 года резко увеличил поставки газа в Европу.

На фоне газового шантажа Кремля, именно Азербайджан предложил Европе в 10 раз увеличить поставки своего газа, чтобы покрыть дефицит.

Здесь есть 2 пути для сотрудничества.

Первый

Азербайджан готов помочь Украине в области технологий добычи собственного газа. У того же "Сокара" для этого есть все технологии и мощности.

Второй

Азербайджан сейчас активно вкладывает деньги в развитие своего проекта "Южный газовый коридор", это трубопровод, который тянется из Баку в Европу.

Отмечу! Вторая и третья нить этой трубы может легко поставлять в Украину огромные объемы газа. При этом обе страны получают собственную выгоду.

Но это еще не всё. Между министерствами экономики Украины и Азербайджана подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле.



Зеленский и Алиев подписали 6 двусторонних договоров / Фото прессслужбы Офиса Президента

Украина заинтересована в транспортном коридоре

Дело в том, что в украинском правительстве уже давно говорят о том, что Украина заинтересована в транспортном сотрудничестве между странами, а именно создании такого себе транспортного коридора для перевозки товаров, который территориально можно обозначить так: Европа – Кавказ – Азия.

Детальніше Зеленський та Алієв провели зустріч у Києві й підписали низку договорів

Для этого придется сильно усовершенствовать железнодорожный и морской транспорт. Но если учесть тот факт, что азербайджанские компании уже задействованы в строительстве украинских дорог, то эта перспектива не выглядит такой туманной.

Турция – главный союзник для Азербайджана

Знаете, я более чем уверен, что все эти планы будут реализованы. Не стоит забывать о том, что главным союзником для Азербайджана является Турция.

Если вы посмотрите на динамику развития отношений Киева и Анкары, вы заметите точно такие же шаги навстречу.

Сначала меморандумы, потом межпарламентские встречи и, как результат, взаимовыгодные отношения. Я более чем уверен, что Алиев точно консультировался с Реджепом Эрдоганом прежде чем поехать в Киев.



Между Киевом и Анкарой такие же шаги навстречу / Фото прессслужбы Офиса Президента

Если Эрдоган заверил его в нашей надежности, то отношениям Украины и Азербайджана можно только позавидовать. Но прозвучал от Алиева на встрече и еще один очень важный на сегодня месседж.

Важливо Туреччина знову каже про готовність сприяти врегулюванню конфлікту в Україні

Азербайджан обязался поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, и в случае необходимости, готов подставить плечо. По сути, это начало стратегического партнерства между двумя нашими странами.