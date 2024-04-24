Кремль шукає "сакральну жертву" для дестабілізації Молдови

Учасники з'їзду підконтрольної Кремлю "молдовської опозиції", який відбувся в Москві, скаржаться російській пропаганді, що після повернення з Росії їх непривітно зустріли на батьківщині, а прямо в аеропорту профілактували спецслужби Молдови. Але їм варто не бідкатися, а увімкнути мізки.

Кремль намагається "зліпити" опонента для Санду

Орієнтовно 20 жовтня у Молдові мають відбутися президентські вибори, а також референдум щодо наміру вступити до Європейського Союзу. Кремль відкрито готується боротися із європейським курсом. Для цього формують кілька "колон".

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Згідно з доступною інформацією, проблема для Москви полягає в тому, що кремлівським ляльковикам ніяк не вдається зліпити гідного опонента Маї Санду. Якщо тенденції збережуться, вона впевнено виграє вибори та підкріпиться результатами референдуму.

На випадок, якщо завести лояльного кандидата через вибори не виходитиме, Кремль активує традиційний план Б – дестабілізацію. Спробує занурити Молдову в хаос. Один із хрестоматійних прийомів розпалювання та дестабілізації – "сакральна жертва".

Усі, хто зараз радісно їздить із Кишинева до Москви за дрібними плюшками, одночасно беруть участь у кастингу на роль "сакральної жертви". Найкращі шанси у тих, хто постійно кричить про репресії з боку влади. Вони самі формують історію (пишуть заготовку для свого некролога): "Утискали – утискали, а потім здійснили непоправне".

У росіян у Молдові дедалі менше карт, і всі вони – екстремальні. Їх поки що рятувало те, що проєвропейській владі Молдови до виборів не вигідно розв'язувати питання Придністров'я. А ось після переобрання Санду на другий термін (підряд більше не можна) контекст може змінитися.

Відновити територіальну цілісність країни – це гарна амбіція другого президентського терміну. У Кремлі напевно про це замислюються. Тому вони будуть змушені щось робити.

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Молдовським "свинкам" треба приготуватися

Не треба зайвий раз згадувати, що в Москві немає жодних сентиментів щодо розмінних фігур. Про це знають всі. Масова ліквідація "польових командирів" на окупованих територіях України руками ФСБ – прям як у книжках.

Коли опозиційних молдовських "свинок" Кремль починає посилено "годувати" з руки, інформаційно "накачувати", це може призвести зовсім не до тих результатів, на які розраховують ці "свинки".