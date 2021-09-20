Кремль не може зупинити цю шарманку, – російський політолог про результати виборів Держдуми

Провладна партія "Єдина Росія" набрала 49% на парламентських виборах. Така висока цифра свідчить про фальсифікації під час голосувань і повертає до часів Радянського Союзу.

Адже на виборах у СРСР протягом десятиліть комуністи нібито мало підтримку в розмірі 99,9%. Приблизно такого результату хочуть досягнути в Кремлі. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський політолог Дмитро Орєшкін.

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За його словами, це суто радянська модель, коли чиновники змагалися в цифрах. Наприклад, якщо місцеві начальники бачили в сусідів результат, наприклад, 60%, а в тебе лише 55% – то тобі треба підтягнутися.

Це стосувалося не лише виборів, а й підприємств, де виготовляли різну продукцію. Зокрема коли мірялися показниками з виробництва яєць чи молока. Їх ніколи не вистачало людям, але цифри були блискучі.

Розкрутивши цю шарманку, Кремль просто не може її зупинити, навіть якби йому хотілося. Дмитро Орєшкін Російський політолог

На його думку, російська влада цілком могла б бути задоволеною і 45% голосів для "Єдиної Росії". Але наразі партія перемагає з майже 50%, і повірити в таку статистику дуже важко.

Важливо було показати, хто в домі господар, – Орєшкін про вибори

Орєшкін відзначив, що в Держдуму пройшла політична партія "Нові люди", яку справді можна назвати альтернативною. Відтак її присутність буде створювати певне різноманіття. Але всі політсили, які перемогла на виборах, все одно будуть підтримувати будь-яку ініціативу, яка виходить з адміністрації президента.

Не думаю, що якась партія в Держдумі ризикне виступити проти ініціатив, які надходять з Адміністрації Путіна. Максимум – можуть заявити нейтральну позицію, тобто утриматися від голосування,

– пояснив він.

І додав, тому президенту треба було мати таку конституційну більшість. Адже це виконує суто символічну роль. "Важливо було показати, хто в домі господар. Ця задача – розв'язана", – підсумував експерт.

Орєшкін оцінив результати виборів у Росії: дивіться відео

Вибори в Держдуму Росії: останні новини

У Росії з 17 до 19 вересня обирали депутатів до Держдуми. Через пандемію коронавірусу голосувати росіяни змогли навіть дистанційно – в онлайні. Зокрема Путін наразі перебуває на самоізоляції, тож голосував він не на дільниці, а через інтернет.

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