Кремль не збирається повертатися до G7
Росія не розглядає повернення до "Великої сімки", оскільки Кремль повністю задоволений ефективністю формату "Великої двадцятки". Росію виключили з організації через війну на Донбасі та анексію Криму.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що "Велика двадцятка" краще відповідає "сучасним економічним реаліям з точки зору центрів економічного розвитку в світі", пише ТАСС.
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За словами Пєскова, лідер Кремля жодного разу не виступав з ініціативою, зверненням або з якимись діями з тим, щоб Росія знову приєдналася до роботи G7.
Прессекретар президента РФ додав, що під час існування "Великої вісімки" грапа планувала провести черговий саміт в Сочі. Однак учасники відмовилися від приїзду в Росію і з тих пір Володимир Путін нібито жодного разу не ініціював якесь відновлення.
Зауважимо, що у МЗС Німеччини раніше заявили, що Берлін виступає проти повернення Росії до "Великої сімки" до вирішення питань тимчасової окупації Криму й Донбасу.
Що було раніше
- Президент США Дональд Трамп заявив про намір запросити Росію на саміт G7 як спостерігача.
- Американський лідер запропонував розширити формат G7, повернувши до нього Росію. Він також пропонував запросити на саміт представників Індії, Південної Кореї та Австралії.
- Загалом Трамп вважає G7 неефективним саме через відсутність Росії в організації. Мовляв, багато з обговорюваного на саміті стосується Володимира Путіна, відтак "було б добре, якби він брав участь в обговореннях".
- Проти повернення Росії виступають Великобританія, Канада та ЄС.
Що відомо про G7?До "Великої сімки" входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія. Оргазізація існує з 1976 року. На форумах G7 здебільшого обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.
Російську Федерацію допустили до зустрічей G7 на умовах слухача у 1991 році. А з 1997 і до 2014 група працювала як G8, тобто "Велика вісімка". Вже у 2018 році РФ виключили з клубу через анексію Криму та війну на Донбасі.