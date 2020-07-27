Росія не розглядає повернення до "Великої сімки", оскільки Кремль повністю задоволений ефективністю формату "Великої двадцятки". Росію виключили з організації через війну на Донбасі та анексію Криму.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що "Велика двадцятка" краще відповідає "сучасним економічним реаліям з точки зору центрів економічного розвитку в світі", пише ТАСС.

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За словами Пєскова, лідер Кремля жодного разу не виступав з ініціативою, зверненням або з якимись діями з тим, щоб Росія знову приєдналася до роботи G7.

Прессекретар президента РФ додав, що під час існування "Великої вісімки" грапа планувала провести черговий саміт в Сочі. Однак учасники відмовилися від приїзду в Росію і з тих пір Володимир Путін нібито жодного разу не ініціював якесь відновлення.

Зауважимо, що у МЗС Німеччини раніше заявили, що Берлін виступає проти повернення Росії до "Великої сімки" до вирішення питань тимчасової окупації Криму й Донбасу.

Що було раніше

Президент США Дональд Трамп заявив про намір запросити Росію на саміт G7 як спостерігача.

Американський лідер запропонував розширити формат G7, повернувши до нього Росію. Він також пропонував запросити на саміт представників Індії, Південної Кореї та Австралії.

Загалом Трамп вважає G7 неефективним саме через відсутність Росії в організації. Мовляв, багато з обговорюваного на саміті стосується Володимира Путіна, відтак "було б добре, якби він брав участь в обговореннях".

Проти повернення Росії виступають Великобританія, Канада та ЄС.