У Росії паніка: в Офісі Президента пояснили, що для України означає декларація саміту

Після саміту НАТО у Росії уважно стежать не лише за формулюваннями декларації, а й за тим, як змінюється баланс між США, Європою, Китаєм та Україною. Для Кремля неприємним сигналом стало те, що Україна вже сприймається як обов'язкова частина європейської та євроатлантичної системи безпеки.

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, що декларація саміту лише підкреслила нову реальність для Росії. За його словами, Москва втрачає роль самостійного глобального гравця, а нервова реакція Кремля показує, що там добре розуміють наслідки цього процесу.

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Україна стала частиною нової системи безпеки

Глобальна політика вже не працює у форматі гри "соло". Навіть Китай, маючи сильні економічні позиції, розбудовує власні альянси через БРІКС, ШОС та інші майданчики. Сполучені Штати також побачили, що спроба діяти самостійно не дає потрібного результату, а лише створює дефіцит впливу.

Росія сьогодні не гравець. У глобальному сенсі цього слова Росія сьогодні сателіт Китаю,

– зазначив Подоляк.

Європейський Союз і Канада, за його словами, стають більш суб'єктними. Вони вже не хочуть повністю залежати від американської монополії в оборонних чи економічних ініціативах і готові більше інвестувати у власну безпеку. Дискусії в окремих країнах щодо обсягів військових витрат ще тривають, але загальний напрямок руху вже визначений.

Україна в цій системі більше не є зовнішнім партнером, який лише очікує допомоги. Її досвід, технології, оборонне виробництво й реальна участь у війні стали основою для майбутньої європейської та євроатлантичної безпеки. Формально попереду ще складні переговори, але сам процес зближення вже незворотний.

Україна фактично вже є невід'ємною частиною, по суті, фактично є членом оборонного загальноєвропейського й економічного загальноєвропейського альянсу,

– наголосив радник ОП.

Декларація саміту НАТО лише зафіксувала цю зміну. Для Росії це означає, що Україну вже неможливо розглядати окремо від європейської системи безпеки, а будь-які спроби Кремля нав'язати інший порядок дедалі менше відповідають реальному балансу сил.

Росію вже складно продати як партнера

Зміна риторики Сполучених Штатів пов'язана з тим, що у Вашингтоні краще бачать реальну різницю між Україною і Росією. Україна є партнером, який має військову експертизу, технології та спільні інтереси із Заходом. Росія ж не здатна бути основою стабільної системи відносин, бо її політика тримається на хаосі, провокаціях і постійному порушенні правил.

Продати те, що Путін адекватний, неможливо. Путін неадекватний. І це зрозуміло навіть Китаю,

– наголосив Подоляк.

Китай отримує вигоду від ослаблення Росії, але не зацікавлений у тому, щоб Путін розширював війну й втягнув у неї треті країни. Для Пекіна Білорусь може бути додатковим виходом до Європи, майданчиком для економічного впливу й контролю над окремими галузями. Якщо ж Кремль спробує втягнути Мінськ у війну, це працюватиме вже проти китайських планів.

Путін істерично хоче втягнути треті країни у війну, наприклад Білорусь. Для Китаю це нонсенс,

– пояснив радник ОП.

Росія дедалі більше нагадує сировинний придаток, а не самостійний центр сили. Китай уже має контроль над важливими ресурсами, залишається для Москви покупцем "останньої надії" і здатен впливати на внутрішні процеси в самій Росії.

У Кремлі нервують через нові правила гри

Декларація саміту НАТО не змінює ситуацію сама по собі, але вона підсвічує головне питання – наскільки швидко партнери готові переходити від політичних формулювань до дій. Для України це означає насамперед нарощення можливостей для ударів углиб Росії, бо саме такі удари змінюють сприйняття війни всередині країни-агресорки.

Нічого не працює. Санкції працюють, вони потрібні, але з точки зору зміни соціального сприйняття війни важливі саме удари,

– пояснив Подоляк.

Росія роками продавала своєму населенню просту конструкцію: армія воює й убиває, а громадяни можуть спокійно дивитися на це по телевізору. Коли війна повертається на російську територію, ця модель починає ламатися. Люди вже не просто спостерігають за агресією, а відчувають її наслідки на собі.

Як тільки ви цю концепцію міняєте, все в Росії змінюється,

– наголосив радник ОП.

Показовою стала й реакція Кремля на те, що після саміту Трамп не одразу телефонував Путіну. Пєскову довелося публічно наголошувати, що російський диктатор "відкритий до діалогу" з президентом США. Така риторика свідчить не про впевненість Москви, а про бажання повернутися в переговорний центр, з якого Росію поступово витісняють.

Україна в цій ситуації отримує можливість пришвидшити процеси, які вже запущені. Якщо США, Європа й Китай дійдуть згоди щодо нових правил гри, Росію доведеться не переконувати, а карати як головний дестабілізуючий фактор.

Подоляк пояснив, як Росія втрачає роль глобального гравця: дивіться відео