Протягом найближчих днів і тижнів Путін буде посилювати гібридні удари по ЄС. Я вже писав і лише повторю: дрони, вибухівка, великі інформаційні кампанії – це нова "терористична нормальність" для ЄС. І географія країн, де це застосовується, буде розширюватися. Про це пише Вадим Денисенко.

На фоні цих терактів та різкого зростання цін на пальне і, особливо, на дизель, Росія буде масовано вкладатися у велику інформаційну кампанію "досить годувати Україну". Насправді наступні пів року – рік стануть найбільшим випробуванням для Євросоюзу після 2022 року.

Але зараз ми маємо кардинально іншу соціологічну ситуацію, ніж на початку повномасштабної війни. Рівень підтримки кратно менший, а загрози для України після виборів у Франції та потенційних позачергових виборів у Німеччині – кратно вищий.

Криза цінностей і фрагментація ЄС

Розвал фінансової коаліції для України означатиме ще не крах, але точно колосальну кризу Євросоюзу, як утворення, яке досі трималося, попри все, на певних цінностях.

Якщо така криза станеться, то, з відносно коротким часовим лагом, вона призведе до фрагментації ЄС, як ціннісного політичного утворення. А це, як ми розуміємо, є не лише ідеєю фікс Путіна, а й входить до кола інтересів Китаю та Дональда Трампа. Тому тут Путін точно матиме доволі розтягнуті червоні лінії.

Війна у Європі

Щодо конвенційної війни в Європі (країнах Балтії), то тут все залежить від готовності Німеччини та Польщі воювати. І, між іншим, від позиції Марін Ле Пен.

Відповідь на питання: "Що буде, якщо Росія нападе на Естонію, Литву чи Латвію?" перш за все передбачає відповідь на питання: "Чи вступляться Польща та Німеччина за них і чи не змінить це позицію партії Ле Пен щодо Росії?".

А щодо ядерного шантажу, то це лише шантаж. Ніякої ядерної ракети Росія не запустить.

А тепер щодо нас

Нам потрібно створювати нову переговорну коаліцію. Без цього ми втрачаємо дорогоцінний час. Це наше головне завдання на найближчі тижні, а не місяці.