Кремль вивів на поле битви головний резерв, – Омельченко про "Газпром" і шантаж ЄС

Кремль хоче примусити європейські країни відмовитися від допомоги Україні та накладання санкцій на Росію. Для цього Путін до вже звичної для себе справи – шантажу.

Так, він вивів на поле битви свій головний резерв – "Газпром". Станом на сьогодні поставки російського газу скоротилися майже втричі. Про це 24 каналу сказав директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Гра йде "ва банк",

– зауважив він.

Кремль готовий на все

Керівництво Росії готове докласти максимум зусиль, аби європейці відмовилися від ембарго. "Вони готові пожертвувати репутацією "Газпрому" та країни, а також – знизити її доходи", – відзначив Омельченко.

Він додав, що кремлівські управлінці розраховують на загрозу замороження Євросоюзу, підвищення ціна та зупинка економіки. Якщо ж Європа дотримуватиметься свого плану, "Газпром" може повністю припинити подачу газу по всіх маршрутах. "І до цього потрібно бути готовими. Ризики нульового транзиту територією України надзвичайно високі", – запевнив директор енергетичних програм центру Разумкова.

Європі потрібно нарешті злізти з "газпромівської голки"

Безумовно, відмова від російського газу буде нелегкою. За словами Омельченка, у довгостроковій перспективі Європейський Союз все ж зможе подолати цю кризу. Так, вже укладені контракти на поставки газу зі США, Катару, Норвегії, Ізраїлю. Крім того, скорочується споживання шляхом підвищення енергоефективності.

"ЄС прийняв відповідну програму щодо заміщення російського газу Fit for 55", – сказав Омельченко.

Fit for 55 – це амбітний план Єврокомісії щодо практичного застосування стратегії декарбонізації та напрямку ЄС на шлях скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року. Програму представили 14 липня 2021 року.

Очікується, що до 2024 року Європейський Союз зможе відмовитися від поставок газу з держави-агресорки. Щоправда, такі країни, як Словаччина або Чехія можуть зробити це до 2027 року.

Важливо, аби Європа врешті решт відмовилася від "газпромівської голки", яку спробувала ще за часів Брежнєва та Віллі Брандта. "Коли ти сидиш на цьому наркотику 50 років, злізти в один момент дуже складно. Але я впевнений, що Європа подолає цей бар'єр", – сказав Омельченко.

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