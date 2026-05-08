Це підкосить росіян, – експрацівник СБУ вказав на велику поразку Путіна

Напередодні 9 травня Москва входить у своє головне пропагандистське свято вже без колишнього розмаху: парад буде значно скромнішим, без звичної помпи та з урізаним форматом. Для Кремля це особливо болісно, бо саме цей день роками подавався як доказ сили, стабільності й нібито історичної величі Росії.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу пояснив, що такий формат боляче вдарить по самих росіянах, для яких парад давно став частиною звичного ритуалу. За його словами, це не зруйнує російську владу миттєво, але точно підріже одну з головних скреп, на яких трималася путінська пропаганда.

Кремль урізав не просто парад, а власну скрепу

Для росіян 9 травня давно стало не просто святом, а ритуалом, який мав підтверджувати незмінність держави і силу влади. У піковому 2015 році на Червоній площі показували майже 200 одиниць техніки, десятки літаків і гелікоптерів, а навіть коронавірус не зірвав цього культу – парад тоді лише перенесли, але все одно провели з помпою. Тепер ця картинка різко змінюється.

Нагадаємо! Цьогоріч Москва проводить 9 травня у скороченому форматі: на Червоній площі не буде показу військової техніки, а західним журналістам, які вже мали акредитацію, Кремль її відкликав. За даними Der Spiegel, це стосується, зокрема, Spiegel, ARD, ZDF, Sky, AFP, Rai та NHK, а на парад допустять лише російські медіа.

Замість звичного розмаху лишається урізаний формат: фактично піша хода, без важкої техніки, без частини церемоніальних підрозділів і з абсурдними порадами дивитися все онлайн, хоча зі зв'язком у самій Москві вже є проблеми.

Я думаю, це трішечки їх підкосить. Я не кажу, що це одразу стане чинником, який зруйнує російську владу. Але це те, на чому базується їхня стабільність,

– сказав Ступак.

Проблема для Кремля в тому, що цей ритуал працював навіть тоді, коли в самій Росії вистачало інших криз. Для багатьох росіян парад лишався знаком того, що держава стоїть твердо і все нібито йде за звичним порядком, хоч би що відбувалося довкола.

Їсти може бути нічого, за кордон не поїхати, але парад – це завжди. Діди воювали, "можемо повторіть" – усе це є. А тут воно залишається, але вже в дуже усіченому, дуже маленькому вигляді,

– наголосив колишній співробітник СБУ.

І саме це, на його думку, б'є найболючіше. Парад не зникає зовсім, але вже не виглядає як доказ сили, до якого в Росії звикли роками.

Війна зайшла в Росію, і навіть "скрєпний день" уже не рятує картинку

Водночас військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк звернув увагу, що українські удари б'ють не лише по військових чи промислових цілях, а й по самій моделі, на якій довго трималася Росія. Для російського суспільства це ще й удар по самоуявленню. У 2022 році багато хто там справді вірив, що Росія є надпотужною державою, яка може диктувати іншим свою волю, але тепер ця картинка руйнується під тиском втрат і того, що війна дедалі відчутніше повертається всередину самої Росії.

У 2022 році вони уявляли себе надпотужною нацією, яка може вирішувати долю інших націй. Вони були переконані, що як друга армія світу непереможні. Виявилося, що вони далеко не друга армія, і виявилося, що війна приходить до них,

– сказав Антонюк.

Він додав, що на це накладається і щоденна ціна війни в самій Росії, коли там ховають убитих, а частина тіл досі лишається на українській території. Це вже б'є не по телевізійній картинці, а по сприйняттю війни всередині самого російського суспільства. Багато років там існував негласний консенсус: влада займається війною, корупцією і політикою як хоче, а населення в це не лізе, поки його особисто не чіпають.

У даному випадку ми бачимо, що ця парадигма вже не працює, концепція вже повністю обвалена,

– сказав Антонюк.

Тепер війна дедалі помітніше заходить у повсякденне життя самих росіян. Удари по болючих об'єктах, втрати, тривога і руйнування відчуття недоторканності змінюють для них саму картину того, що відбувається. Через це просідає не лише відчуття безпеки, а й звичний пропагандистський ритуал, який Кремль роками показував як доказ сили.

Це вже і парадом не назвеш. Це буде, скоріш за все, такий санкціонований мітинг на Червоній площі,

– наголосив військовослужбовець.

Він нагадав, що ще у 2021 році Кремль міг виставляти на Червоній площі техніку, авіацію, особовий склад і різні роди військ як велику демонстрацію сили.

Цього всього тепер не буде. І більше того, усе скорочене до 20 хвилин. Це говорить про те, що навіть скрєпний день і пропаганда починають суттєво просідати. І мені здається, що це тільки початок,

– підсумував Антонюк.

До слова! Напередодні 9 травня Кремль одночасно говорить про "перемир'я" і погрожує новою ескалацією. Політолог Володимир Фесенко вважає, що ці заяви свідчать не про силу, а про нервозність Москви, бо для Путіна навіть повітряна тривога чи проліт дронів над столицею стали б публічним ударом по образу повного контролю.

Хто з іноземних лідерів буде в Москві 9 травня?

За даними The Moscow Times, більшість лідерів пострадянських країн цього року вирішили не їхати на парад у Москву. Із цього кола на Красній площі має бути лише Олександр Лукашенко, тоді як Токаєв, Жапаров, Мірзійоєв, Рахмон, Бердимухамедов і Пашинян цього разу не приїдуть. Видання також пише, що присутність пострадянських лідерів буде найнижчою з 2022 року.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо залишиться єдиним офіційним лідером європейської країни, який відвідає Москву на заходи до 9 травня, але до російської столиці йому доведеться летіти в обхід через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію. Водночас сам Фіцо заявив, що не братиме участі саме у військовому параді, а лише покладе квіти до Могили Невідомого солдата.