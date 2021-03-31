Ми не згодні, – Кремль відповів на критику Держдепу США щодо порушень у Криму й на Донбасі

Державний департамент США оприлюднив звіт про права людини у 2020 році, розкритикувавши порушення Росії на території окупованих Криму та Донбасу. У Кремлі не забарилися з відповіддю: кажуть, що не погоджуються з американськими висновками.

У Москві заявили, що доповідь Держдепу США про дотримання прав людини Росією їх не здивувала – мовляв, США регулярно продукує дуже схожі тези.

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Реакція Росії на заяви США

Залежно від того періоду, в якому перебувають наші двосторонні відносини, гострота цих фраз то підвищується, то знижується. Безумовно, ми не згодні з цим, ставимося до цього відповідним чином,

– заявив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, 30 березня Державний департамент США опублікував доповідь про права людини за 2020 рік, в якому розкритикував Росію за окупацію Кримського півострова та агресію на Донбасі.

Деталі доповіді Держдепу