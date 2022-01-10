Кремль зухвало активізовує гібридний вплив через православні церкви

Росія активізовує гібридний вплив через православні церкви. Цей процес став очевидним наприкінці 2021 року.

Ймовірна мета – відвернути увагу країн-членів НАТО від загрози повномасштабного російського вторгнення в Україну. Також це необхідно для чергової ескалації агресії на Донбасі.

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Як Росія активізовує свій вплив

Архієпископ Православної церкви України Євстратій Зоря звернув увагу на нещодавні активні робочі поїздки заступника голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської православної церкви протоієрея Миколи Балашова за маршрутом Белград (Сербія) – Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Загреб (Хорватія).

Маршрут не випадково накладався на активізацію загострення подій на Балканах. Цей відділ РПЦ ще з радянських часів Кремль використовував для прикриття агентурної та розвідувальної роботи за кордоном.

Також, крім Балкан, росіяни продовжили працювати "м'якою силою" по Польщі. Делегація російського Фонду підтримки християнської культури та спадщини 11 грудня 2021 року відвідала Білостоксько-Гданьску єпархію Польської православної церкви.

За даними поінформованих джерел, росіяни нібито передали польським релігійним діячам велику "пожертву" на мільйони євро.

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Опосередковано факт "пожертви" підтвердив у своїх коментарях і голова цього російського фонду Єгор Скопенко, який очолював делегацію. Він заявив, що "займається такою благодійністю і в інших помісних церквах".

Чому щодо дій таких фондів є підозри

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm вже публікувала цикл досліджень FrolovLeaks, у яких викривала методи гібридного російського впливу саме через церковні установи, фонди, церковних діячів та наближених до РПЦ осіб.

Також завдяки даним від активістів "Українського кіберальянсу" вдавалося розкрити те, що за підготовкою деяких антиукраїнських провокацій та акцій в Польщі стояли замовники з Росії.

Цього разу нас зацікавив Єгор Скопенко, який наприкінці 2020 року почав керувати Фондом підтримки християнської культури та спадщини.

Цей фонд створила державна корпорація "Росатом" у 2019 році. Він має розгалужену структуру й може використовуватись Кремлем для гібридного впливу, лобіювання та прикриття російських фінансових операцій за кордоном.

На сайті вказано, що проєкти фонду реалізуються у 15 країнах, серед яких: Болгарія, Грузія, Туреччина, Фінляндія, США, Іспанія, Швеція, Боснія та Герцеговина, Ізраїль, Франція, Сирія, Польща, Ліван, Ісландія та Росія.

Як для офіційного керівника фонду, який проводить багато закордонних зустрічей та поїздок, Єгор Скопенко має дуже малоінформативний профіль у соцмережах. Наприклад, його сторінка у фейсбуці містить лише кілька світлин.



Єгор Скопенко має малоінформативний профіль у соцмережах / Фото з фейсбуку Скопенка

Загалом відкритої інформації на його сторінці у фейсбуці обмаль. Вказано тільки, що він перебуває у шлюбі з 2016 року, родом з Москви та мешкає у Нижньому Новгороді.

Усі ці факти свідчать про те, що новостворений фонд є проєктом для прикриття роботи російських спецслужб через релігійні установи в різних куточках світу та лобіювання російських інтересів шляхом значних точкових фінансових ін'єкцій.

Цікаво, що кураторами вищезгаданого фонду є Олексій Ліхачов – російський державний діяч, генеральний директор "Росатома", а також Сергій Обозов, який є його заступником.

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Саме Олексій Ліхачов, Сергій Обозов та Єгор Скопенко 30 листопада 2021 року в Москві були на зустрічі з Московським патріархом Кирилом.

Власне, на цій зустрічі, ймовірно, вони й отримали інструкції для подальшого паломництва на Балкани та просування російських інтересів.

Завдяки прикриттю російських дипломатів вдалося провезти без розмитнення значну готівкову суму для "пожертв", які активно роздавали під час туру.

Як Кремль дестабілізує ситуацію у світі

Існує багато напрямків, за якими Росія здійснює гібридний вплив для дестабілізації ситуації в різних країнах світу. Це інформаційні, економічні, політичні, військові, терористичні та інші засоби.

Одним зі стовпів Кремля, який надає додаткові можливості легкої інфільтрації агентів впливу за кордоном, залишається Російська православна церква.

Її діячів часто називають "диверсанти в рясах" або "священники у погонах" за численні свідчення тісної співпраці цієї релігійної структури з радянськими, а після розпаду СРСР – російськими спецслужбами.

Державні корпорації та чиновники тісно співпрацюють з релігійними установами в межах просування інтересів "русского мира".

Особливо Кремль цікавить відволікання країн НАТО на внутрішні проблеми, щоб відвернути увагу від агресії проти України. Усі дані, про які ми згадуємо, отримані під час моніторингу відкритих джерел інформації.

Вони зібрані та представлені як припущення, які потребують розвідки й додаткової уваги правоохоронних й безпекових органів як країн Європейського Союзу, так й інших держав, зацікавлених у недопущенні дестабілізації ситуації на Балканах.

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На багатьох прикладах минулих років було доведено, що Росія для прикриття своїх гібридних операцій за кордоном використовує й релігійні установи.

Наразі ми не маємо доказів, що за чергові щедрі "пожертви" закордонним церквам російська делегація просила у "духовників" сприяти гібридним операціям Кремля на Балканах та у Польщі, але такі ризики існують.

Москва неодноразово вже випробовувала подібні гібридні інструменти підкупу як при підготовці до агресії щодо України, так і в інших державах. Тому потрібно досліджувати такі дії з особливою увагою.