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      Ігор Лапін

      Кремль дестабілізує Європу

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      Що замислив Кремль ?
      Що замислив Кремль ? / Фото з відкритих джерел

      Кремль витрачає величезні ресурси для дестабілізації і Європи, і світу в цілому. Усе за для того, щоб світова спільнота за своїми внутрішніми проблемами облишила тиск на Росію.

      Британія може ввести в дію Акт про надзвичайні ситуації від 2004 року, у разі неупорядкованого виходу з Європейського Союзу. Він дозволяє вводити комендантську годину, здійснювати конфіскацію майна, обмежувати свободу пересувань і задіяти збройні сили для придушення заворушень.

      При цьому наголошується, що в такому разі уряд також отримає право вносити поправки в будь-яке законодавство за винятком Акта про права людини. Фактично Brexit несе ризики для миру в країні.

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      Можливий воєнний стан у Великій Британії – це складник тієї ж війни з Росією, через котру запроваджувала воєнний стан Україна.

      Заворушення, котрі струснули Францію, котрих відкрито побоюється Об'єднане Королівство, котрі струшують Венесуелу, Сирію, – все це має одне джерело. Те саме, що й окупація частини теренів України. Йдеться про бажання огризку Імперії зла зайняти тих, хто здатний спільними зусиллями врешті остаточно знешкодити Росію, внутрішніми проблемами й конфліктами.

      На інспірування й підтримання таких конфліктів Кремль витрачає значні ресурси. Росія остаточно повернула економіку на радянські рейки: коли потреби цивільного населення фінансувались за залишковим принципом. Це все дуже чітко відбивається у внутрішньоросійському інформаційному полі. Тамтешні новини людям на голову не налазять. Натомість щоразу більшають витрати на військовий сектор.

      Росія мобілізувалась для "війни з усіма" і повернулась до зовнішньополітичної парадигми СССР.

      Мобілізовані не тільки економічні ресурси. Натепер Кремль перестав економити й кадрові ресурси. Мова не стільки навіть про участь російських іррегулярів в збройних конфліктах по всьому світу, від Донбасу до Африки. Кремль "розбудив" всіх своїх "заснулих агентів", всіх, кого будь-коли, за будь-яких обставин хоч мінімально вдало оброблялось вербувальниками від ФСБ.

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      Автор: Ігор Лапін
      Теги: Новини політики Новини Росії Публікації Brexit Війна
      Джерело: 24 Канал
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