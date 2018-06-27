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Телеканал новин 24 Блоги Семен Кабакаєв
Семен Кабакаєв

Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?

589
В чем сила Кремля и как Украине сберечь территориальную целостность?
В чем сила Кремля и как Украине сберечь территориальную целостность? / Фото со свободных источников

В очередной раз можно убедиться, что если ты сотрудничаешь с РФ, будешь наказан. Даже если у тебя одна из самых сильных армий в НАТО.

США заявило, что если Турция продолжит намерения о покупке российских комплексов С-400, то в ответ будут наложены санкции и истребители F-35 не будут поставляться.

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Каждые пол года санкции против РФ усиливаются, резервный фонд России исчерпан. Но карлик не сдается, наращивает ОПК и стягивает силы к западным границам.

Угроза, исходящая из РФ, не может быть глобальной, только на локальном уровне, но Кремль играет на разных полях и в этом его сила. Данный фактор мир еще не понял и только из-за этого Путин держится.

Нам нужно готовиться ко второй кампании, даже если ее не будет, готовиться нужно! Наращивать силы ЗСУ, переходить на стандарты НАТО и готовится как можно скорее вступить. Только так мы сможем сберечь территориальную целостность.

 

Автор: Семен Кабакаєв
Теги: Новини України Новини США Новини політики Публікації Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Зброя Новини Туреччини
Джерело: Семен Кабакаев
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