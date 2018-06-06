Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?

Путин заявил, что Киев с Донбассом может поступить, как Москва с Чечней. Только он имел ввиду не разбомбить города, не устроить геноцид и репрессии, а дать особый статус региону.

Понятно, что идея федерализации и раздробления Украины у него осталась. То, что оккупированные территории Донбасса ему не нужны и он хочет засунуть их назад под юрисдикцию Украины, тоже понятно. Остается вопрос условий.

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Я давно повторяю, что вижу все признаки того, что эти территории РФ готовит под передачу.

За эти четыре года, они несколько раз меняли нарратив и тактику, но стратегия остается прежней. Украина должна быть под влиянием РФ. Украина не должна вступать в НАТО и ЕС. Россия не может потерять Украину, "мы же братья"!

В Кремле не понимают, что они уже потеряли, и попытки дестабилизировать ситуацию, запугать население, убивая известных людей, приводит только к сплочению нации и общества.

Я, как коренной луганчанин, готов бороться за оккупированные территории и дальше. Но если будет выбор – потерять территории Донецкой и Луганской области, но сохранить территориальную целостность и унитарность государства, я выберу второе.

Я готов не возвращаться, но, чтобы мы вступили в НАТО и ЕС. Я готов на такую жертву, и в принципе в 2014 я так и сделал, главное, чтобы Путин не осуществил свой план.

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