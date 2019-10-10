Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина

В Кремле так увлеклись бряцаньем оружием, что упустили момент, когда изнутри его стало заглушать клацанье зубов недовольных соотечественников. РФ, истощенная санкциями и воровством друзей Путина, – уже не в состоянии поддерживать хотя бы минимальный уровень социальной стабильности.

Пресловутый "холодильник" начинает отыгрывать баллы у "телевизора". При этом, Кремль подыгрывает "хладоагрегату", продолжая в нестабильной ситуации тратить колоссальные средства на перевооружение и содержание многочисленных силовых структур и спецслужб. Это порождает политические шатания даже в таком тоталитарно унавоженном обществе, как российское. Кроме того, власть вынуждена действовать в отношении гражданского общества еще жестче, пресекая проступки, которые раньше вписывались в норму.

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Четким маркером этой тенденции можно считать репрессии против журналиста "Известий" Ильи Крамника, который достаточно объективно проанализировал обширное интервью министра обороны РФ Шойгу. В результате его статью "Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны" сняли с ресурса уже через пару часов после модерации, а самого автора уволили из редакции за нарушение корпоративных стандартов. Саму публикацию можно увидеть на "Эхо Москвы".

Судя по тому, что Крамника поддержала значительная часть российской прессы, о профессиональных стандартах в данном случае речь не идет. Причина давления на Крамника в том, что он "покусился" на святое – культ вооруженных сил РФ, который долгие годы является политическим алтарем путинского режима. И культ оказался настолько хрупким, что глянец с него смог сбить невинный анализ шойгинских действий за семь лет на посту министра.

Жесткость госмашины в отношении рядового журналиста подтверждает версию, о том, что пилюли военного лоска – уже не настолько действенны для российского общества. Там все больше превалируют другие ценностные факторы, которых серьезно опасаются в Кремле. В отдельных социальных группах общества, не утративших навыки критического мышления, уже задумываются над стоимостью российского милитарного "омоформа" и – его важностью для страны.

В Кремле, скорее всего, поняли, что ломовой пиар работает все слабее. Его продолжают, скорее, по инерции, готовясь параллельно к жизни в новых реалиях. Так, Путин с Шойгу обещают в 2020-м достроить "победобесный" храм в подмосковном парке "Патриот". Он станет третьим из самых высоких православных храмов в мире. Площадь котлована под фундамент составила 7,5 тысячи квадратных метров. Но "скрепные" параметры уже не возбуждают российскую скрепность так же задорно, как еще пару лет назад. Идея безумного дорогого военно-культового сооружения у многих вызывает непонимание и критику.

Подобные трансформации общества в РФ формируют более жесткую парадигму в отношениях с властью. Кремлю приходится включать маховик репрессий там, где раньше он справлял на общество малую и большую нужду за счет пропаганды. Именно поэтому в случае с невинной статьей в "Известиях" Шойгу не оставалось ничего другого, кроме как придушить слабый глас отдельного журналиста, не дав ему распространиться шире.

Указанное PR-интервью Шойгу примечательно тем, что оно по сути – первое за семь лет его пребывания на посту министра обороны. По мнению экспертов, изначально оно появилось из-за опасений самого известного тувинца РФ в устойчивости своего министерского кресла. Ведь в условиях политической турбулентности роль силовиков в РФ становится определяющей для сохранения режима Путина. Поэтому не исключены значительные изменения во всех ключевых силовых органах, в первую очередь – в Минобороны.

Шойгу попытался сбалансировать внутрикремлевские негативные информационные потоки в отношении себя. Ведь формальной причиной его отставки могут стать результаты расследования самой "черной" за последние годы недели для российской боевой авиации. С 3 по 6 сентября подчиненные Шойгу Воздушно-космические силы потеряли четыре самолета и один вертолет. 3 сентября в Ставропольском крае вошел в штопор и разбился штурмовик Су-25УБ. Оба летчика погибли. 5 сентября в Саратовской области на ВПП опрокинулся вертолет Ми-8. Экипаж вертолета успел покинуть машину, сгоревшую за несколько минут. На следующий день в небе Липецкой области дважды столкнулись два бомбардировщика Су-34. Они получили значительные повреждения, но все же приземлились.

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Есть предположения, что Шойгу, впервые ставший министром еще при Ельцине, могут оправить с Минобороны в почетную ссылку, к примеру, вице-премьером без особых полномочий. Некоторые источники полагают, что следующим министром может стать командующий Росгвардией В. Золотов, который в настоящее время ответственный за подавление внутренних протестов и бунтов. Он лично предан Путину и готов лезть на реи за "галерного краба". Представление Золотова о гуманизме характеризуют его угрозы Навальному вытереть об него ноги и сделать из того "хорошую, сочную отбивную".



Виктор Золотов

По мнению экспертов, Золотов также продвигает идею отставки главы МВД РФ Колокольцева и его первого зама Горового, предложив Путину на место министра МВД начальника штаба Росгвардии Ченчика. Если эти прогнозы оправдаются, станет ясно, что Кремль избрал самый жестокий курс подавления внутреннего мятежа, вручив все репрессивные полномочия наиболее беспощадному и не самому умному своему представителю. Данная тенденция рельефно проявилась еще в ходе московских массовых акций протеста против запрета на участие оппозиционных кандидатов в выборах в гордуму. Тогда же стала явной готовность властей жестоко пресекать любые попытки расшатать "галеру". То, что речь идет о системном ужесточении внутренней политики подтверждает выборочная хронология протестного движения в РФ в сентябре.

В столице Бурятии Улан-Удэ состоялся массовый протест против фальсификации выборов депутатов горсовета и мэра, а также – ареста двух сторонников якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Кремль "избавлять Россию от Путина". Против безоружных людей власть использовала дубинки, спецсредства и даже топорики, которыми вскрывали автомобили, извлекая оттуда протестующих. После этого сотни человек регулярно выходят на митинги в Улан-Удэ, требуя отставки главы Бурятии. Уже объявлено о создании движения "Свободный народ". Пикеты в поддержку протестующих в Бурятии прошли в крупных городах Сибири.

В Архангельской области усиливаются "мусорные протесты", обрастающие политическими требованиями. "Мы должны говорить о недоверии федеральной власти и требовать отставки Путина", - заявили в Архангельске участники экомитинга.

10 сентября состоялось самосожжение заслуженного деятеля науки Удмуртии, активиста удмуртского национального движения "Удмурт Кенеш" Альберта Разина в знак протеста против невнимания власти к изучению национального языка республики. Разин был одним из ученых, которые обращались с открытым письмом, осуждающим законопроект об отмене обязательного изучения языков коренных народов России в средних школах, направленный Госдумой для оценки в регионы.

Еще одним примером, подтверждающим тенденцию роста недовольства в российском обществе и снижения внутренне легитимности власти, является задержание известного российского селебрити – якутского шамана Александра Габышева. Тот шел в Москву "изгонять" Путина, которого он объявил "порождением темных сил". С марта по середину сентября шаман протопал три тысячи километров. Дойти до Москвы планировал к 2021 году. Но москвичи его уже не дождутся. 19 сентября шамана задержали, возбудили в отношении него уголовное производство о призывах к экстремизму, а самого его отправили в психдиспансер, где ему сразу же определили диагноз.

В Кремле поняли, что главный враг РФ – не США, не Украина, не Китай и даже не российские либералы, на ненависти к которым в РФ целое десятилетие дрессировали общественное мнение. Враг неожиданно проявился в широких пластах общества: от радикальных школьников, до возмущенных экологов, недовольных ученых и обиженных пенсионеров.

Еще пару лет назад российские медиа-группировки "соловьева-киселева" разделывали на навозные фракции любые угрозы в адрес режима. Сегодня они – не в состоянии гнать "навоз" необходимого качества. Поэтому потешный якутский шаман для российского общества выглядит более убедительным, чем прожженные медиа-киллеры.

P.S. Сегодня коллективному Путину оппонируют отдельные представители и социальные группы российского общества. Но можно прогнозировать, что на финальном этапе противостояния население и власть схлестнутся "стенка на стенку". В реалиях РФ это будет бунт – жестокий и беспощадный.

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