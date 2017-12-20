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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кремль тисне на больову точку Заходу, – експерт про обстріли Новолуганського

23:01, 20 грудня 399 Читать новость на русском
Путін шантажує США , щоб Вашингтон погодився на умови РФ щодо миротворців
Путін шантажує США , щоб Вашингтон погодився на умови РФ щодо миротворців / 24 Канал

Вихід Росії із Спільного центру контролю і координації на Донбасі (СЦКК) та обстріли Новолуганського – торпедування мінських угод і військово-політичний шантаж США, щоб змусити Вашингтон натиснути на Україну.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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На переконання фахівця, Росія заздалегідь підготувалася до цих провокацій і дуже красиво все обставила, аби до неї не було претензій. За його словами, спочатку міністр закордонних справ РФ Лавров 7 грудня у Відні на зустрічі представників країн ОБСЄ заявив, що Україна створює неприйнятні умови для роботи російських спостерігачів у СЦКК. І, на жаль, Україна на це жодним чином не відреагувала. Через тиждень Росія заявила про вихід із СЦКК.

Як вважає експерт, загостренням на Донбасі Росія лякає США зривом мінських угод. Спецпредствник США Волкер і помічник Путіна Сурков після зустрічі в листопаді заявили, що дорожня карта врегулювання конфлікту – мінські угоди. Тобто безумовне виконання, в першу чергу, Україною, всіх пунктів. А мандат СЦКК – один із пунктів Мінська.

Обстрілами Новолуганського Москва хоче показати, що після виводу своїх спостерігачів із СЦКК вона начебто не впливає на бойовиків. Отже, не може гарантувати, що під обстріли не потраплять цивільні структури. Відповідно, може збільшитися кількість жертв серед мирного населення. І саме на цю больову точку для Заходу і тисне Росія. Кремль дає зрозуміти: під питанням не лише мінські угоди, але й ефективне використання місії ОБСЄ, яка прив’язана до СЦКК,
– зауважує Дмитро Снєгирьов.

З іншого боку, за його словами, треба звернути увагу на те, що попри всі заяви Росія залишає за собою право в телефонному режимі вести координацію діяльності СЦКК. Що ще раз підтверджує: Кремль не просто координує діяльність бойовиків, а направляє їх і є стороною конфлікту.

Нагадаємо, 18 грудня, бойовики відкрили вогонь з "Градів" по житлових кварталах Новолуганського. Снаряди потрапили у школу, садочок, місцеву амбулаторію та приватні будинки. Загалом пошкоджено близько 100 будівель. Від уламків снарядів постраждало 8 мирних мешканців, з них одна дитина.

Раніше Росія заявила, що припиняє участь у Спільному центрі контролю і координації (СЦКК). Як наголосила речниця Державного департаменту США Хізер Нойєрт, ситуація на сході України загострюється через дії Російської Федерації. США вкотре офіційно закликали РФ припинити обстріли, вивести своє озброєння з українських територій та нарешті узгодити місію ООН на Донбасі.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики США Мінські домовленості Миротворчий контингент Володимир Путін Новолуганське
Джерело: 24 Канал
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