Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що готується зустріч радників очільників держав "нормандської четвірки". Проте точної дати у Кремлі наразі не повідомляють.

У Кремлі конкретної дати поки не повідомляють

За словами Пєскова, порядок зустрічі – зрозумілий: говоритимуть про реалізацію попередніх домовленостей. Про це інформує "Газета.ру".

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Знаю, що дійсно підготовка до такої зустрічі велася, контакти здійснювалися,

– зазначив Пєсков.

Тим часом, Інтерфакс з посиланням на власні джерела повідомляє, що зустріч відбудеться вже 28 серпня. Серед питань для обговорення: врегулювання ситуації на Донбасі, та, зокрема, обмін полоненими.

Також на саміті можуть зачепити підготовку саміту глав країн "нормандської четвірки" – Німеччини, Франції, Росії та України.

Участь у зустрічі начебто підтвердили Козак та Єрмак

Зазначимо, що раніше дата 28 серпня прозвучала від учасника української делегації у ТКГ Сергія Гармаша. Начебто, участь братимуть голова ОПУ Андрій Єрмак та заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак.