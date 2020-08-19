У Кремлі говорять про підготовку зустрічі радників глав нормандської четвірки
Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що готується зустріч радників очільників держав "нормандської четвірки". Проте точної дати у Кремлі наразі не повідомляють.
У Кремлі конкретної дати поки не повідомляють
За словами Пєскова, порядок зустрічі – зрозумілий: говоритимуть про реалізацію попередніх домовленостей. Про це інформує "Газета.ру".
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Знаю, що дійсно підготовка до такої зустрічі велася, контакти здійснювалися,
– зазначив Пєсков.
Тим часом, Інтерфакс з посиланням на власні джерела повідомляє, що зустріч відбудеться вже 28 серпня. Серед питань для обговорення: врегулювання ситуації на Донбасі, та, зокрема, обмін полоненими.
Також на саміті можуть зачепити підготовку саміту глав країн "нормандської четвірки" – Німеччини, Франції, Росії та України.
Участь у зустрічі начебто підтвердили Козак та Єрмак
Зазначимо, що раніше дата 28 серпня прозвучала від учасника української делегації у ТКГ Сергія Гармаша. Начебто, участь братимуть голова ОПУ Андрій Єрмак та заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак.
Що відомо про нормандський формат?Це такий формат переговорів, метою якого є завершення російсько-української війни на Донбасі. Крім учасників війни, у переговорах також представлені Франція й Німеччина.
Перша зустріч відбулася ще в червні 2014 року.
Після берлінської зустрічі 2016 року переговори призупинилися, а через понад три роки в грудні 2019 знову відновилися.