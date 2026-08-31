Лише потім дипломатія: як найефективніше вплинути на Путіна

Позбавлення ключових ресурсів може спровокувати пошук винних серед самого оточення Путіна. Проте для цього необхідно створити умови, за яких подальша війна стане повністю безперспективною.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів 24 Каналу про ефективні важелі тиску на Кремль. На його думку, підрив нафтогазових доходів змушує російський режим викачувати гроші з федерального бюджету для утримання лояльності олігархів.

Як удари по ресурсах впливають на систему лояльності в Росії

За словами експерта, українські далекобійні санкції вже показують успішність, б'ючи по основному джерелу прибутків російського олігархату, який і піднявся за часів Путіна – нафтогазовій та видобувній галузях. У подібних режимах лояльність купується або наданою свободою збагачуватися, експлуатувати населення і ресурси, або перерозподілом податкових надходжень на користь еліт. Останній варіант, на думку експерта, нині застосовуватиме Путіну.

Тому зараз Росія не краде із прибутків, а краде із видатків. Тобто доводиться годувати режим абсолютної лояльності до Путіна за рахунок цільових грошей, які зазвичай на подібні видатки не мають іти,

– пояснив Краєв.

Коли еліти можуть розвернутися проти Путіна

Ситуація здатна кардинально змінитися тоді, коли ресурсів у бюджеті Росії не вистачить навіть для задобрювання багатіїв. Цю мить Сили оборони та союзники України (вводячи санкції) намагаються наблизити якнайшвидше.

З іншого боку, як зауважив експерт, як тільки стане очевидно, що військовим шляхом Кремль нічого не досягне, перед російським керівництвом постане питання пошуку винного.

Якщо така мить прийде доволі швидко, якщо всі ці люди не встигнуть убезпечити себе, свої сім'ї та капітали, то, відповідно, вони будуть зацікавлені в тому, щоб знайти крайнього. І таким крайнім свого часу може виявитися якраз сам Путін,

– підкреслив Краєв.

Це, як припустив експерт, може статися тоді, коли в російського диктатора не буде достатньо грошей, аби задобрювати далі олігархів, яких він сам за ці роки й зростив.

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