Коли я кажу стрімке, то це слово і близько не передає катастрофічності ситуації. Буквально протягом кількох годин 6 жовтня газ на світових ринках здорожчав іще на 400 доларів.

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Українцям треба готуватися

Ціна газу досягла рекордної позначки, історичного максимуму – майже 200 тисяч доларів за 1000 кубів. Якщо на наші гроші перевести, то аж до 55 гривень за 1 куб газу. Для розуміння ситуації, більшість українців нині за газ платять приблизно по 8 гривень.

Однак ми з вами дорослі люди і розуміємо, що не може так бути, щоб у Європі газ коштував 55 гривень, а нам в Україні і далі його б продавали по 8 гривень.

Так не буває, то ж ціна на газ в Україні точно зросте. Відповідно зросте і вартість опалення.

Знаєте, мені навіть страшно уявити, які саме будуть платіжки цієї зими приходити, адже якщо вартість газу вже зросла в 7 разів (і кажуть, що це далеко не межа), то я просто боюся зараз множити минулорічну свою платіжку за опалення на 7. Такі цифри мені в голові не вкладаються.

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Станемо біднішими

Та треба бути реалістами, адже все йде до того, що тарифи зростуть кардинально. Звісно, ми якось впораємося, держава візьметься допомагати субсидіями або ж напряму гроші теплогенеруючим компанія даватиме, щоби вони тарифи не задирали.

Менше з тим. Треба розуміти, що ми всі через здорожчання газу станемо біднішими. І держава стане біднішою, адже змушена буде на субсидії витрачатися, і ми з вами – ті, кому субсидії не дістануться. Ми станемо біднішими, адже рахунки за комуналку злетять до небес.

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У Кремлі свято

Новини, м'яко кажучи, невтішні. Однак знаю одне місце, де від сьогоднішнього зростання ціни газу запанував святковий настрій.

Знаю одне місце, де сьогодні без міри відкорковували "Дом Периньйон" та "Вдову Кліко". Це російський Кремль. От там сьогодні справжнє свято.

Я не здивуюся, якщо вони сьогоднішній день оголосять національним святом і назвуть його "днем, коли Росія нагнула Європу". Це станеться, перепивши на радощах того шампанського, яке не можна в Росії так називати.

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Як би мені не хотілося те визнавати, але це щира правда. Росія в переможцях. Росія виграла цю газову війну, коли ризикнула і взялася штучно обмежувати від себе постачання Європі газу.

Там стався дефіцит. На фоні збільшеного перед опалювальним сезоном попиту ціна на блакитне паливо побила усі рекорди, сягнувши захмарних висот.

Росія ризикнула. Росія могла опинитися в страшних збитках, але виграла. Свій газ вона нині буде продавати за рекордними цінами, які і не снилися Путіну навіть в його найсміливіших мріях.

Європа виконає забаганки Путіна

Ми з вами програли: і Україна, і Європа. Ми всі зараз на порозі здійснення загально-російської мрії, коли "без нашего газа все замерзнут – і хахли і гей-ропа с ними".

Чесно кажучи, я не знаю, як ми з того виберемося. Це реально справжня катастрофа і єдине, що нас може трохи врятувати – так це тепла зима. Однак чи буде вона такою – ніхто гарантувати не береться.

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І "родзинка на торті". Із такими цінами на газ Європа наввипередки візьметься зараз сертифікувати той путінський "Південний потік-2". Візьметься підписувати з Путіним довгострокові контракти на будь-яких його умовах. Головна умова буде така – газ до Європи йтиме в обхід України.

На все Європа буде зараз згідна. Всі забаганки Путіна вона виконуватиме, лиш би не лишитися взимку без дешевого російського газу.

Треба розуміти, що всі ті, хто попереджав, що газ для Путіна є зброєю – вони мали рацію на всі 1000%. Шкода, що їх в Європі ніхто не слухав…