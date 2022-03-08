Кремлю начхати на ваші спроби розмовляти, – Резніков звернувся до лідерів і жителів світу

Олексій Резніков 8 березня звернувся до лідерів вільного світу, а також жителів всіх країн. Він наголосив, що Росія не розуміє застережень, спроб діалогу чи стурбованостей, а її військові поводять як терористи й боягузи.

Міністр оборони України Олексій Резніков у своєму черговому зверненні зазначив, що два тижні тому світ змінився. Змінилося все, хоч не всі ще це наразі усвідомлюють.

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Резніков звернувся до свого світу

Міністр пригадав, що 24 лютого Росія відкрито напала на Україну. А вісім років тому в Криму та на Донбасі вони казали – "їх там нема". "Зараз Кремль демонстративно веде війну проти мого народу. Це відбувається у центрі Європи", – додав глава Міноборони.

Він зауважив, що російські ракети сьогодні летять в українські міста, однак завтра вони можуть потрапити й в іншу країну.

Росії начхати на всі правила

Не вплинули застереження, спроби діалогу чи стурбованість. Жодні міжнародні правила та механізми. Кремлю абсолютно начхати на ваші спроби розмовляти,

– зазначив Резніков.

Він додав, що державу-агресорку не турбує ООН, ПАРЄ чи інша інституція, де Захід намагається зберегти її присутність.

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Резніков звернувся до світових лідерів та жителів усіх країн: дивіться відео

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