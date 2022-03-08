Кремлю начхати на ваші спроби розмовляти: його не турбують ПАРЄ, ООН, – Резніков

Світові лідери намагалися запобігти війні Росії проти України через дипломатію. Однак лідер окупантів Володимир Путін не розуміє мову цивілізованого світу.

Міністр оборони України наголосив, що на Росію не вплинули жодні застереження, спроби діалогу чи стурбованість. Путіну байдуже на міжнародні правила та механізми.

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"Кремлю абсолютно начхати на ваші спроби розмовляти. Його не турбує ООН, ПАРЄ чи інша інституція, де ви намагаєтесь зберегти його присутність", – Резніков звернувся до представників інших країн.

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