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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
Андрій Воропаєв

Кремлю удалось задушить первый акт "Кубанской весны"

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Кубанские казаки
Кубанские казаки / inosmi.ru

Накануне выборов Путина в РФ кубанское казачество потряс скандал, связанный с бунтом, к которому сначала призвали активисты Кубанской Народной республики (КуНР), а потом от него открестились.

Тогда "Кубанское казачье войско" на портале "Слава Кубани" призвало россиян саботировать президентские выборы в РФ, объявив о поддержке "Кубанской народной республики". Дальше – несколько цитат из обращения.

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"Пора остановить кровавую бойню с братским украинским народом. Все должны знать про отношение режима к жителям России, которые обманом, увещеваниями и угрозами были направлены на Украину и в Сирию, которых после смерти хоронят как собак в безымянных могилах. Заявляем о поддержке "Комитету освобождения Кубани" и "Кубанской Народной Республике"! Только полная независимость от "кремля" позволит создать демократическое государство. Призываем братьев-казаков и всех жителей РФ поддержать наш протест против "режима путина"! Хочешь показать, что ты свободный человек – бойкотируй циничный акт под названием "Перевыборы путина на еще один срок".

Одно из сообщений в поддержку независимости Кубани было подписано лично Николаем Козицыным, лидером Международного союза общественных объединений "Всевеликое войско Донское". Он поддержал "Кубанскую народную республику", провозглашенную неизвестными активистами в 2017 году и выссказался за бойкот выборов Путина.

Дальше события разворачивались неожиданно. Пресс-служба Кубанского казачьего войска сообщила, что сайт организации был взломан. Однако сделала это как-то неубедительно, заронив подозрения в искренности своих слов. Сам же Козицын был более прямолинейным, косвенно подтвердив, что проблема не в надуманной хакерской атаке, а в расколе и брожении внутри организаций кубанских казаков. Ведь его гневный пассаж обращен не к внешним хакерам, на которых грешит пресс-служба, а на внутренних врагов, расшатывающих государственные устои РФ.

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Далее – цитата самого Козицина, или того, кто ее вписал в его заявление.

Удивительно, что в столь тяжелое время для России и народов, проживающих на территории РФ, находятся подлецы и подонки призывающие к экстремизму, не понимая последствия своих действий. Ведь они могут стать причиной смертей, разрухи и голода. Могут привести к разрушению экономики и нарушению территориальной целостности нашего государства. Казаки ВВД осуждают подобные нечеловеческие призывы и заявляют, что никогда не станут принимать участие в подобных акциях.

Это пафосно-истеричное заявление позволяет предположить, что опубликованный призыв к казачьему восстанию – не фейк и не происки хакеров. Скорее всего речь идет о расколе в среде кубанских казаков на пропутинское и радикальное крылья.

По инсайдерской информации, радикальное крыло, почувствовав восприятие своих взглядов и силу своих позиций в Кубанском казачьем войске, разместило публичные призывы к независимости Кубани от Кремля.

После этого в дело оперативно включилось ФСБ, инициировав хакерскую атаку и написав политически стерильное объяснение пресс-службы. Ключевые его тезисы "вытесаны" феэсбэшным тесаком в следующих словах.

Мы, как и наши предки служили, служим и будем служить Отечеству. Всегда будем поддерживать и региональную власть, и руководство нашей страны. Другого пути у нас нет и быть не может.

Однако "другой путь" есть всегда. И Кремль, поклявшись самому себе в верности, проблемы не решил. Заявление кубанских казаков показало болевые точки, которых боится Путин. На них еще сильнее будут давить активисты Кубанской народной республики и "сочувствующие им товарищи". А это значит, что очень скоро Кремль получит усиление политического радикализма на Кубани, что станет благодатной почвой для идей сепаратизма и провозглашения кубанской государственности.

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Автор: Андрій Воропаєв
Теги: Новини політики Публікації Новини Росії Вибори в Росії 2018 Володимир Путін ФСБ
Джерело: 24 Канал
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