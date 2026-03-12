У Росії проговорились: чим для Путіна катастрофічний удар по заводу в Брянську

Україна 10 березня завдала удару по заводу "Кремній Ел" у Брянську. Відомо, що це підприємство займалося виробленням мікроелектроніки, ба більше, на його сайті вказано, що мовиться про "високоточне" озброєння, а сам завод є критичною ланкою російського ВПК.

Уже є наслідки ударів ракетами, з них видно, що об'єкт знищений майже дотла. Як зауважив 24 Каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак, є важливе пояснення, чому "Кремній Ел" був таким важливим для Кремля.

Катастрофічний удар для Кремля

Можна розглянути атаку на завод під дещо ширшим кутом. Ще раніше були побоювання, що через війну на Близькому Сході Україна залишиться без дуже потрібних нам ракет до Patriot. Цікаво, що за 10 днів війни з Іраном країни Перської затоки використали 800 таких ракет. За 4 роки війни Україна отримала їх лише 600.

Якщо побоювання справдяться, то орієнтовно через кілька місяців ми станемо дуже вразливими до російських атак ракетами. Тому удар по заводу "Кремній Ел", який відправляє 90% своєї продукції на потреби оборони, може бути кроком на випередження,

– додав Іван Ступак.

Варто сказати, що підприємство виготовляє важливі компоненти до ракет "Іскандер", комплексів С-300, С-400 та іншої номенклатури. Зрозуміло, що сьогодні воно не працює, адже знищена велика кількість обладнання, фахівців. До того ж обладнання раніше купували у Західній Європі, Південній Кореї, Японії. Мовиться про високоточні запрограмовані верстати.

"У 2015 році гендиректор цього підприємства пафосно проговорився, що якщо раптом зникне цей завод, то у Росії немає чим його замінити. Хочу вірити, що ці слова пророчі", – підсумував колишній співробітник СБУ.

Важливо! Мікроелектроніку, яку виготовляли у Брянську, можна назвати "мозком і нервовою системою" усіх типів російських ракет. За словами військового оглядача Василя Пехньо, ворожа ППО не змогла перехопити українські засоби ураження з кількох причин. Перша – ракети StormShadow могли запрограмувати на складний маршрут. Інша полягає у банальній відсутності засобів ППО, адже їх стягнули до Москви.

