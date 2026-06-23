У Бєлгородській області "прилетіло" по крейдяному заводу

У вівторок, 23 червня, неспокійно було в Бєлгородській області – там оголошували ракетну небезпеку. Згодом стало відомо, що в Олексіївці під удар потрапила будівля крейдяного заводу.

Про це пишуть моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав головне, що відомо про атаку на цей момент.

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Що відомо про удар по крейдяному заводу?

Приліт стався в Бєлгородській області. Йдеться про підприємство в місті Олексіївка, де споруда отримала значні пошкодження – це видно і на оприлюднених фото.

Атака на крейдяний завод : дивіться фото з мережі

Раніше, на початку червня, цей об'єкт уже зазнавав атаки безпілотників. Перед ударом у регіоні оголошували ракетну небезпеку, яку згодом було скасовано.

Де розташована Олексіївка, у яку прилетіли ракети: дивіться на карті

Нагадаємо, що вдень 22 червня у російському Воронежі пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про гучні звуки в різних районах міста, а над місцем ймовірного влучання було видно густий дим.

Ціллю атаки став "Воронезький завод напівпровідникових приладів – Сборка". Підприємство вважається важливим елементом російського оборонно-промислового комплексу. Воно спеціалізується на розробці та виробництві електронних компонентів, які використовуються у військовій техніці та озброєнні.

За даними української розвідки, продукція заводу застосовується у виробництві низки сучасних російських ракетних систем, зокрема крилатих ракет Х-101 та "Іскандер-К".

До того ж, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські військові регулярно уражають сотні одиниць транспорту противника та поступово розширюють можливості для завдання ударів по стратегічно важливих цілях на відстані до 3000 кілометрів.