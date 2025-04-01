Україна – перша країна, яка знищила ракетний крейсер під час війни, – командувач ВМС Неїжпапа

ЗСУ у квітні 2022 року потопили ракетний крейсер "Москва". Таким чином Україна стала першою країною у світі, яка змогла зробити подібне під час війни.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю віцеадмірала, командувача ВМС України Олексія Неїжпапу для "Крим. Реалії".

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Знищення "Москви" стало важливим сигналом для Росії

Українські військові розповіли, що "Москва" була уражена двома протикорабельними ракетами "Нептун", після чого на судні сталася детонація боєзапасів.

Зараз Україна – єдина країна у світі, яка під час війни знищила ракетний крейсер. Поки що у цьому питанні ми перші... По-перше, назва – це столиця Росії, по-друге, флагман флоту, по-третє, це крейсер, ракетний крейсер,

– зауважив Олексій Неїжпапа.

Він розповів, що цей крейсер займався ізолюванням району бойових дій та керував іншими кораблями між островом Зміїним та мисом Тарханкут. Ймовірно, це вони робили для недопуску кораблів НАТО до бойових дій, або ж щоб Україна не змогли вивести свої кораблі чи катери з того району.

Неїжпапа вважає, що українська операція зі знищення "Москви" була важливим сигналом для російського флоту.

"Ми зрозуміли, що якщо нам вдасться це зробити, противник зрозуміє, що він більше не зможе підходити на таку відстань до наших берегів, і ми зможемо відігнати його від Одеси", – розповів він.

До слова, росіяни спочатку не визнавали серйозних пошкоджень свого флагмана. Вони запевняли, що крейсер зберіг плавучість, але згодом визнали, що корабель затонув під час буксирування до Севастополя через шторм.

Також після тривалої мовчанки російське міноборони прозвітувало, що на крейсері загинув один військовий, 27 зникли безвісти, а 396 евакуювали.

Але Україні вдалося встановити, що врятувати Росії вдалося лише 58 із 510 осіб.